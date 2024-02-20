中華電重申「一大兩中」格局 發展AI等7大創新技術

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（中央社記者江明晏台北20日電）中華電信總經理林昭陽今天重申，電信新三國時代將是「一大兩中」格局，中華電持續擴大領先；此外，中華電將擴大科技人才規模，力拚6000名「技術大軍」，發展以AI為首的7大創新技術。

中華電信今天舉行媒體春酒，總經理林昭陽強調，在電信新三國時代，會持續「一大兩中」產業格局，中華電將持續擴大領先局面，且中華電信「沒有網路整併問題」，將在網路投入超過新台幣90億元資本支出，讓用戶無需等待就有大頻寬。

林昭陽指出，中華電5G用戶數逾311萬戶，行動用戶數超過1313萬戶（含物聯網），皆為業界第一，行動用戶市占近40%，固網寬頻市占逾5成，淨利占比逾市場6成。

林昭陽強調，「拼裝比不上原裝，好用才是真頻寬」，中華電信6GHz以下頻寬最大，有290MHz，用戶若持有5G 2CA手機，可使用120MHz的頻寬。

他進一步指出，目前中華電信5G在全台人口涵蓋率大於96%，在偏鄉也有90%涵蓋。在5G動能方面，中華電信未來將發展以AI為首的ABCDEFG的7大創新技術，包括人工智慧AIoT、大數據Big Data、雲端Cloud/IDC、資安Data Security、邊緣運算Edge Computing、5G Fifth Gen. Mobile Network及生成式AI Gen AI。

此外，中華電將進一步擴大科技人才布局規模，林昭陽指出，今年電信研究院有1300人、資訊網路分公司達到1800人、資拓宏宇子公司也是1800人，未來目標為3大單位都達到2000人，力拚6000人的技術大軍；而2024年也將提高新興業務人力至38%，並成立高雄研發、技術兩大中心，搶攻南向人才。

中華電積極孵育小金雞，今年將推動子公司資拓宏宇、中華資安、中華立鼎等IPO，而中華電信內部育成的AI科技團隊InventAI未來也將拆分子公司，朝上市櫃目標前進。

此外，中華電信積極打造網路韌性，除了獨家和Oneweb簽訂低軌衛星代理權，今年也將與中軌衛星業者洽談，高軌衛星也已敲定ST-2接續計畫。（編輯：張良知）1130220