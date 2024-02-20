ESG永續浪潮 金管會預告保險業永續資訊修正草案

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（中央社記者羅元駿台北20日電）金管會今天公布法規修正草案，環境、社會及治理（ESG）等永續發展議題日益重要，為強化國內保險業永續資訊的揭露品質，金管會研擬保險業相關內部控制及稽核辦法修正草案，預告期60天。

保險局副局長蔡火炎表示，永續發展議題逐漸重要，為強化保險業的永續揭露品質，並提升蒐集、運用及編製永續資訊的能力，金管會研擬「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條、第19條、第41條的修正草案。

金管會希望企業跟上永續浪潮，2023年陸續發布上市櫃公司永續發展行動方案及接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖，這次對於保險業的修正草案預告有3項。

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第1是保險業訂定控制作業的處理程序應包括永續資訊管理；第2是保險業應將永續資訊的管理納入一般查核及內部稽核報告揭露項目；第3為保險業者建立永續資訊管理的內部控制制度，且納入年度稽核計畫需有一定期間配合調整。

蔡火炎表示，修正草案進行預告程序，時期為60天，金管會將徵求各界意見、進行全盤考量後，修正條文施行日期為2025年1月1日。（編輯：張良知）1130220