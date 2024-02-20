宏捷科去年每股賺0.42元 擬超額配發股息1元

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）砷化鎵大廠宏捷科今天公布去年財報，全年營收新台幣27.23億元，較2022年彈升25.9%，稅後純益8272萬元，年增5.03倍，每股純益0.42元。

宏捷科股利政策也同步出爐，董事會今天通過每股擬超額配發現金股利1元，包含盈餘分配現金股利0.3789元，並動用資本公積發放0.6211元。以宏捷科今天收盤股價143.5元估算，現金殖利率為0.697%。宏捷科預計5月28日召開股東常會，確認股利等案。

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受到智慧型手機等終端應用進入庫存調節，砷化鎵產業過去兩年陷入低潮期，宏捷科去年營運雖然比2022年谷底回升，但相較2021年每股大賺4.29元，仍有很大一段差距。

不過智慧型手機市場歷經長達一年半的庫存調整，已經見到復甦曙光，非蘋手機品牌從去年第4季庫存重返健康水位，客戶陸續恢復拉貨，法人看好包括宏捷科在內的砷化鎵族群，最壞時間已過，今年營運有望出現較像樣的復甦。（編輯：張良知）1130220