陳立白投入記憶體40年 斜槓頑童投資電影、布局碳權

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（中央社記者張建中台北19日電）威剛董事長陳立白投入記憶體產業長達40年，轉投資事業相當多元，包含運動彩券、電動三輪車等，朋友稱他是「斜槓頑童」。陳立白透露最新轉投資是九把刀的電影「功夫」，並將布局碳權。

記憶體產業去年創下2008年以來最慘澹的一年，今年可望迎來多頭市場，記憶體模組廠威剛受惠低價庫存效益，獲利可望創新高。

回顧過去40年，記憶體產業不斷有人退出、加入，陳立白說，要在記憶體產業存活，除了技術厲害、對整個產業了解，也要有很大顆的心臟，有耐力、不怕失敗，且要有進水口與出海口。

陳立白表示，威剛採取的策略是「廣結善緣」，為與供應商維持良好關係，有時明知在跌價趨勢下，下單採購會虧損，卻依然持續購料，而2000家經常性往來客戶，是威剛得以落實策略的關鍵。

威剛在陳立白的帶領下，於記憶體產業屹立不搖，其轉投資也經常讓外界眼睛一亮，陳立白說，朋友稱他是「斜槓頑童」。

陳立白今年2月接任台灣運彩董事長，他說，台灣運彩未來不僅經銷商投注站增多且較分散，玩法更多，並將設定更高銷售目標、發放更多獎金，期望與體育署和運動業共創3贏局面，提升運動風氣。

提到與文化內容策進院合作，陳立白表示，將投資更高階的人工智慧（AI）數位攝影棚，提供台灣電影、電視劇更好的場景。

陳立白透露，威剛透過子公司投資九把刀的電影「功夫」，是前3大股東，拍攝工作剛殺青，還要進行特效製作，估計明年下半年可望上映。

瞄準世界發展趨勢，陳立白預期，未來10幾年碳權市場可能供不應求，全球可能掀起碳權爭奪戰，威剛將布局碳權交易，在自給自足之餘再將碳權讓出，明年布局效益可望逐步顯現。（編輯：張良知）1130219