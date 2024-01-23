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首頁 / 證券

威剛去年稅前淨利19.52億元 年增近8成

2024/1/23 17:40
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（中央社記者張建中新竹23日電）記憶體模組廠威剛自結2023年稅前淨利新台幣19.52億元，增加近8成，每股稅前盈餘約6.59元。

威剛2023年12月營收31.45億元，月減23.18%、年增33.52%；2023年第4季營收110.31億元，季增28.39%，創55季來新高，全年總營收337億元，年減3.86%。

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威剛自結2023年12月稅前淨利2.46億元，以目前股本約29.6億元計，每股稅前盈餘約0.83元；2023年第4季稅前淨利達8.87億元，季增約46%，每股稅前盈餘約3元，2023年稅前淨利19.52億元，年增近8成，每股稅前盈餘約6.59元。

展望2024年，威剛表示，記憶體供應商減產與產能排擠效應發酵，且人工智慧（AI）應用將在下半年不斷擴大，相關伺服器、電腦與智慧手機等需求都將升溫，看好記憶體價格表現。（編輯：張均懋）1130123

#威剛
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