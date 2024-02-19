威剛：不會缺席AI記憶體 今年獲利有望創高

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（中央社記者張建中台北19日電）威剛董事長陳立白今天表示，記憶體產業邁入多頭市場，上半年價格可望揚升，威剛低價庫存超過新台幣200億元，預期今年獲利有機會創新高。

威剛今天舉行媒體交流會，陳立白說，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產品價格自谷底翻揚，漲幅超過40%，逼近製造廠的成本區。

至於動態隨機存取記憶體（DRAM），陳立白表示，DDR5規格產品價格自谷底彈升近50%，製造廠可以獲利；DDR4產品價格自谷底揚升35%至40%，接近製造廠成本區。

陳立白說，記憶體產品價格翻揚不是因為龐大需求驅動，主要是供應商減產效益。三星（Samsung）減產超過一半，美光（Micron）和SK海力士（Hynix）也減產約4成。

陳立白表示，三星、美光及SK海力士去年營運虧損創2008年以來新高，投資將會相當謹慎，短期不會貿然破壞記憶體多頭市場秩序，預期第3季產能才可能回復至減產前的水準，產品組合也會有所變動，增加產能將以高頻寬記憶體（HBM）為主。

隨著減產效益進一步發酵，陳立白預期，今年上半年NAND Flash和DRAM價格可望持續上漲，下半年將漲多跌少，價位逐步墊高；其中，DDR4規格產品價格展開補漲，今年來漲幅超越DDR5規格產品。

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威剛去年第3季底庫存約140億元，陳立白說，第4季底庫存較第3季增加，今年第1季庫存又將進一步增加，估計超過200億元，達到高峰。受惠低價庫存效益，威剛今年獲利有機會創新高。

陳立白表示，明年人工智慧（AI）應用需求可望提升，將可帶動記憶體多頭市場延續到明年，預期這波記憶體市場有機會維持1年半至2年的多頭。威剛在AI記憶體領域不會缺席，初期將以伺服器領域為主，預期第3季小量出貨。（編輯：趙蔚蘭）1130219