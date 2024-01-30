瞄準台積電大單？中華電上半年德國設歐洲子公司

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（中央社記者江明晏台北30日電）中華電信今天宣布，加速全球布局與業務開拓，將於2024年上半年於德國設立歐洲子公司；市場推測，繼陸續取得台積電在美國、日本建廠合作大單後，中華電也將瞄準台積電在德國設廠的網路基礎建設需求。

中華電信今天召開法說會，由董事長郭水義和總經理林昭陽主持，會中宣布，持續加速全球布局與業務開拓，將於2024年上半年在德國設立歐洲子公司，作為中華電信在歐洲拓展國際業務的先驅。

針對歐洲市場的擴張計畫，中華電回應，歐洲是今年相當重視的成長市場，主要是看好當地的ICT需求持續成長；上半年設立德國辦公室之後，之後也不排除會設別的據點。

中華電信布局國際市場，近年屢傳捷報，消息人士指出，中華電繼去年幫助台積電打造在美國建廠所需的網路基礎建設，也拿下台積電在日本熊本建廠的合作案。市場推測，中華電前進德國，也與台積電在德國設廠的計畫不謀而合，有望接續拿下台積電大單。

針對去年營運，郭水義表示，中華電信2023全年營收及每股盈餘創6年新高，並連續4年成長，隨著台灣電信市場在第4季整併完成，產業進入3家業者的新格局，中華電信市值領先，占台灣電信業整體市值60%。

他表示，截至2023年11月止，中華電行動營收市占及客戶數市占超越競爭對手，各達40.2%及37.1%；此外，中華電信5G客戶數超過300萬戶，也是台灣電信市場第一，行動服務營收維持成長動能，已連續33個月成長，行動4G升5G平均月繳金額提升49%，「有信心進一步擴大與同業的領先差距。」

林昭陽表示，去年第4季，中華電3個事業群均繳出營收年增率正成長的成績單，個人與家庭事業群部分，所有核心事業均維持成長動能；2023年國際漫遊營收已飆升至超過疫前，企業客戶事業群整體營收受惠資通訊及行動業務成長而增加，尤其資安業務營收因需求持續增加，年增率連續8季度成長，國際事業群營收也大幅成長33%。

至於2024年成本為何上升，中華電說明，國際事業群將大幅成長、IDC投資也持續增加，有多項計畫正在進行中，會吃掉一部分的投資和成本認列部位。同時，看好AIoT、5G應用和AI解決方案的成長動能，中華電將以ICT的技術核心爭取市場，並且改善獲利能力，預期ICT業務今年可望呈現營收與獲利同步成長格局。（編輯：張均懋）1130130