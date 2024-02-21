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缺藥有解？ 東洋自製研發抗生素新藥獲食藥署藥證

2024/2/21 16:05
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（中央社記者何秀玲台北21日電）國內臨床抗生素缺乏問題嚴重，台灣東洋2016年起投入開發治療革蘭氏陰性菌的國產新藥，今宣布已通過食藥署核可並取得藥證，東洋將進一步爭取後線抗生素治療領域約新台幣54億元市場商機。

東洋表示，抗生素抗藥性是醫界長期關注的問題，根據衛福部疾管署去年統計資料顯示，台灣部分菌株呈現抗藥性比例已達90%。東洋自2016年起，投入治療革蘭氏陰性菌國產新藥Polymyxin B研發，在今天完成領證。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，Polymyxin B是屬新療效、新使用途徑的廣譜特性國產新藥，由通過食藥署及先進國家查廠的六堵廠區進行生產。

侯靜蘭說，近年國際研發抗生素新藥動力趨緩、抗藥性問題持續，加上2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）與2019年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，穩定供應國內抗生素成為重要政策方向。東洋持續透過代理引進、自製國產新藥等方式，維持國內抗生素藥品多樣性與供應穩定。

侯靜蘭指出，東洋營運以授權引入國際新藥、外銷困難學名藥為成長雙引擎，如今自製國產新藥將構成營運發展第三箭。

台灣東洋1月合併營收6.01億元，月增24.53%，年增50.3%；合併營業利益2.23億元，稅後純益1.77億元，每股純益（EPS）0.71元。（編輯：張良知）1130221

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