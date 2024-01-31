東洋治療膽道癌口服藥 2月納健保給付

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（中央社記者張良知台北31日電）台灣東洋積極建構治療膽道癌藥物完整產品線，繼去年5月引進美國FDA核准用於膽道癌的標靶新藥後，健保署進一步核准東洋自日本代理的化療口服藥物，2月起納入第一線健保給付藥品。

膽道癌也被稱為膽管癌，近年在亞洲發生率逐步攀升，國內每年約有2000多人確診，其中更有7成患者發現時已是晚期。近年除有標靶新藥、免疫藥物投入臨床外，國家衛生研究院也運用化療口服藥物開發出適合國人的複方化療標準治療。

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台灣東洋總經理侯靜蘭表示，全球膽道癌罹病人數少且好發於亞洲人種，使歐美藥廠的藥品開發資源優先聚焦在高盛行率的癌別。東洋在2021年引進全球第一個美國FDA核准用於晚期膽管癌的標靶新藥，更於2023年5月獲健保署暫時性支付。

侯靜蘭指出，為滿足膽道癌患者多元的醫療需求，東洋自2010年代理日本化療口服藥物，已與台大、北榮、長庚等數十家醫學中心等級醫院，投入超過10年合作臨床試驗。東洋於2022年順利取得化療口服藥物用於「治療晚期或復發之膽道癌」適應症，爭取健保署核准自今年2月起，允許與化療針劑合併使用，作為晚期或復發膽道癌的健保給付藥物。（編輯：楊蘭軒）1130131