追查含蘇丹紅沙茶醬與炸雞粉 竹縣府查下游廠商

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣府今天說，追查金福華公司含蘇丹紅沙茶醬，查獲轄區下游廠商1家，此產品已未再出貨，回收約2000公斤；另金禾味食品香料公司製炸雞粉，針對4家下游廠商回收96公斤。

新竹縣政府衛生局長殷東成向中央社記者表示，追查金福華食品貿易有限公司含蘇丹紅違規沙茶醬，在轄區內查獲下游廠商1家，經稽查了解該產品已未再出貨提供商家，目前全數回收計742罐、共約2000公斤。

殷東成表示，另金禾味食品香料有限公司製成薄皮辣味炸雞粉等產品摻含違規辣椒粉，經查轄區炸雞粉的下游共4家，已回收96公斤，並停止使用該商品。

殷東成表示，目前已查業者共88家，下架包括辣椒粉、辣椒醬、豬肉絲、菜脯餅、白胡椒棒、麻辣醬、青椒粉、沙茶醬等16個品項產品，數量超過5000件，後續會持績抽驗，為民眾把關。

縣府提供新聞資料指出，教育局、社會處也配合衛生局查驗進度，縣內學校營養午餐，以及醫療院所、社區長照、護理、社福等共計295家相關機構，預防性暫停使用辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉等產品。（編輯：方沛清）1130312