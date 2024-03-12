蘇丹紅食安風波 消基會籲政府監督業者自主把關

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）蘇丹紅食安風波延燒，消基會董事長吳榮達今天表示，邊境應擴大檢驗量能，另外，業者達一定規模須自設實驗室或送驗自主把關，政府對此有無監督，也應說明清楚。

工業用染料蘇丹紅混充食品添加物事件持續延燒，多家食品餐飲業者受害。衛生福利部次長王必勝日前表示，「會從源頭阻絕做起」，將從嚴管理，現在邊境100%逐批查驗，若驗出就禁止進口，且會把時間拉長，才能嚇阻這類事件。

消費者文教基金會主張雙管齊下，吳榮達告訴中央社記者，不只蘇丹紅，消基會發現衛福部食藥署近1年來檢驗上發現不少問題，且逐批檢驗是每1批抽驗，不可能每件都驗，仍應擴大輸入的邊境檢驗量能。

吳榮達並說，政府規定上市櫃公司或是資本額達一定規模業者必須自設檢驗室或委外檢驗，藉此履行食品安全自主把關，政府對這2種機制有沒有監督、如何監督，外界不清楚，呼籲政府說明，或應立法規範監督內容，這非常重要。

吳榮達舉例，蘇丹紅事件發生以來，就有業者因有落實自主把關機制而發現原物料是蘇丹紅，所以沒有使用。

吳榮達重申，不論是邊境抽驗擴大量能，或是業者自主把關機制，都要執行；現況看來，不只來自中國的產品有問題比率偏高，從日本、韓國輸入的農產品，以及從美國、東南亞輸入的原料，也有違規問題，只有食安要求比較高的歐盟，違規情況較少。（編輯：管中維）1130312