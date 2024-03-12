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蘇丹紅案津棧負責人被捕 律師控非法拘提聲請提審

2024/3/12 18:34（3/12 18:56 更新）
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（中央社記者洪學廣高雄12日電）津棧公司蘇丹紅事件，雄檢依李姓負責人交保後一度失聯拘提到案。李男請律師聲請提審放人，並反控上午才跟衛生局聯繫未失聯，且檢警逮人也未出示拘票，已構成非法逮捕。

高雄地檢署今天指出，檢察官上午9時許聯繫李男，原有接聽電話卻隨後關機，警方前往李男陳報住所也找不到人，無法再取得聯繫，檢方據此認定恐有逃亡之虞，依刑事訴訟法規定簽發拘票，並於中午在李男前妻住處樓下依法拘提到案。李男的前妻胞姊吳女則仍未取得聯繫。

李男遭檢警拘提後先是送往高雄市政府警察局三民二分局，之後又被調查局航業處高雄調查站人員帶回問訊。期間委請辯護律師林石猛前往高雄地方法院遞狀聲請提審，要求法官裁定釋放被非法逮捕的李男。因提審需當事人到場，李男也在下午5時許被航高站人員帶往高雄地院。

林石猛接受媒體聯訪表示，李男10日清晨5時許獲法官裁定以新台幣80萬元交保後，今天上午7時許才被市府衛生局通知，要求公司人員返回配合調查，也為此向自己諮詢如何是好。但中午就突然發現被媒體報導「交保後失聯」，期間更曾親自致電媒體澄清，但不久後就在三民區褒忠街156號前被三民二分局員警拘提。

林石猛質疑，衛生局人員一早才聯繫到李男，要求通知員工回公司場址配合調查，何來檢方所指聯繫不上「有逃亡串證之虞」，且期間被告或選任辯護人更未曾收過檢方任何傳訊的合法書面通知，檢察官配合輿論操作，未經合法傳喚即拘提，顯然違反偵查正當法律程序。

此外，林石猛更批評，三民二分局員警中午在拘提李男時，甚至僅出示手機拘票相片就逮人，未依法提出拘票正本，顯然涉嫌違法逮捕的重大瑕疵。據此依提審法「人民被法院以外任何機關逮捕、拘禁時，其本人或他人得向逮捕、拘禁地地方法院聲請提審」規定聲請提審，裁定釋放被非法逮捕拘禁的李男。（編輯：謝雅竹）1130312

#高雄市政府警察局三民二分局
#市府衛生局
#蘇丹紅
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