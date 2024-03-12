蘇丹紅案津棧負責人80萬元交保 雄檢抗告成功
2024/3/12 19:24（3/12 19:51 更新）
（中央社記者洪學廣高雄12日電）津棧公司蘇丹紅事件，李姓實際負責人等3人涉收購中國辣椒粉原料加工遭雄檢聲押，均獲交保，檢方提出抗告後，二審高雄高分院今天晚間撤銷原裁定，發回高雄地院更裁。
津棧國際47歲李姓負責人以親友名義在台設11家公司，並於中國農村收購辣椒粉原料進口加工，其與吳姓、謝姓女員工訊後遭高雄地檢署聲押，但高雄地方法院法官裁定李男新台幣80萬元、吳女與謝女各20萬元交保。
高雄地檢署提出抗告後，二審台灣高等法院高雄分院今天收到卷證，合議庭晚間針對李男等3人違反食品安全衛生管理法案件，裁定「原裁定撤銷，應由高雄地方法院更為裁定」，全案將發回一審。
檢方調查，李男涉嫌以親友掛名為負責人，在台灣成立津棧國際貿易股份有限公司、佳廣國際貿易股份有限公司、龍海同記食品有限公司等11間公司，並在中國成立同名龍海同記食品有限公司，由中國公司進口原料到台灣加工。
其中，李男為台灣公司實際負責人；在中國成立的公司由49歲吳姓女子、41歲謝姓女子、62歲章姓女子分別擔任公司倉管、品管及會計人員。李男先以中國公司名義向中國農村收購製作辣椒粉原料，進行初步加工後，再出售給由李男負責的台灣公司，並在國內進行第2次混料加工後出貨下游廠商。（編輯：唐聲揚）1130312
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