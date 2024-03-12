更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅4/174
首頁 / 社會

蘇丹紅案津棧負責人80萬元交保 雄檢抗告成功

2024/3/12 19:24（3/12 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
津棧公司蘇丹紅事件持續延燒，公司李姓實際負責人（圖）等3人涉收購中國辣椒粉原料加工遭雄檢聲押，均獲交保。檢方提出抗告後，高雄高分院12日晚間撤銷原裁定，發回高雄地院更裁。圖為李姓負責人中午遭拘提畫面。中央社記者董俊志攝 113年3月12日
津棧公司蘇丹紅事件持續延燒，公司李姓實際負責人（圖）等3人涉收購中國辣椒粉原料加工遭雄檢聲押，均獲交保。檢方提出抗告後，高雄高分院12日晚間撤銷原裁定，發回高雄地院更裁。圖為李姓負責人中午遭拘提畫面。中央社記者董俊志攝 113年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄12日電）津棧公司蘇丹紅事件，李姓實際負責人等3人涉收購中國辣椒粉原料加工遭雄檢聲押，均獲交保，檢方提出抗告後，二審高雄高分院今天晚間撤銷原裁定，發回高雄地院更裁。

津棧國際47歲李姓負責人以親友名義在台設11家公司，並於中國農村收購辣椒粉原料進口加工，其與吳姓、謝姓女員工訊後遭高雄地檢署聲押，但高雄地方法院法官裁定李男新台幣80萬元、吳女與謝女各20萬元交保。

高雄地檢署提出抗告後，二審台灣高等法院高雄分院今天收到卷證，合議庭晚間針對李男等3人違反食品安全衛生管理法案件，裁定「原裁定撤銷，應由高雄地方法院更為裁定」，全案將發回一審。

檢方調查，李男涉嫌以親友掛名為負責人，在台灣成立津棧國際貿易股份有限公司、佳廣國際貿易股份有限公司、龍海同記食品有限公司等11間公司，並在中國成立同名龍海同記食品有限公司，由中國公司進口原料到台灣加工。

其中，李男為台灣公司實際負責人；在中國成立的公司由49歲吳姓女子、41歲謝姓女子、62歲章姓女子分別擔任公司倉管、品管及會計人員。李男先以中國公司名義向中國農村收購製作辣椒粉原料，進行初步加工後，再出售給由李男負責的台灣公司，並在國內進行第2次混料加工後出貨下游廠商。（編輯：唐聲揚）1130312

#中國
#高雄地檢署
#高雄地方法院
#蘇丹紅
延伸閱讀
蘇丹紅案津棧負責人交保後失聯 檢警拘提帶回蘇丹紅案津棧負責人被捕 律師控非法拘提聲請提審蘇丹紅案津棧買中國農村原料加工賣進台灣 3嫌交保雄檢將抗告稽查維力食品蘇丹紅辣椒粉冒疑點 高雄衛生局：津棧以海順名義出貨津棧佳廣等11關係企業進口蘇丹紅辣椒粉 高雄市全數撤照
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
因應蘇丹紅辣椒粉風波 台南建置專區供資料查詢
172.30.142.198