蘇丹紅事件延燒 新北綠營籲市府成立食安處

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市議會民進黨團今天針對蘇丹紅辣椒粉事件延燒表示，市府應成立食品藥物安全處，專責食品及藥品檢驗與管理。市府表示，重要為源頭處置，持續與中央合作把關。

近來發生含工業染料蘇丹紅的辣椒粉事件，進而延燒成食安風暴，民進黨團總召張維倩表示，新北市從107年9月6日就通過食品安全衛生管理自治條例，雖然新北市有食安條例，但沒有像台中有成立食安處的專責機構，人力相互支援不足之外，更無法專心主動查緝食品安全問題。

她表示，民進黨團要求新北市政府將現有衛生局的食藥科提升預算與規模，成立「食品藥物安全處」，專責食品藥物安全的檢驗與管理，降低民眾的焦慮與恐慌。

副召集人張錦豪指出，新北市衛生局在113年度僅編列新台幣1155萬元的預算用於衛生稽查，包含對醫政、藥物、食品、菸害防制、營業、職業衛生等方面的例行性稽查。因此，要求市府應該增加稽查人力，以確保食品安全無虞。

衛生局對此表示，從中國輸入辣椒粉出現蘇丹紅問題，需透過源頭、製程、邊境3層把關。衛生局稽查科人力目前為56人，都嫻熟相關稽查工作，並可調整人力相互支援。

衛生局強調，整個把關過程最重要為源頭處置及邊境攔截等強化，市府將持續與中央合作出擊，共同為民眾食安嚴謹把關。（編輯：李錫璋）1130312