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新北議會臨時會 深坑大火、三重鄰損案列專案報告

2024/2/29 16:50
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（中央社記者高華謙新北29日電）新北市議會今天召開程序委員會，拍板新北市府3月5日應針對深坑大火與三重工地鄰損案進行專案報告，並達成建議市長侯友宜親自報告，也接受委派副市長、局處首長上台的共識。

新北市議會今天舉行程序委員會議，由議長蔣根煌主持，副議長陳鴻源、民進黨團總召張維倩、國民黨團書記長陳偉杰與無黨團結聯盟總召蔡錦賢等人與會；經程序委員會討論，決議臨時會自3月5日至3月14日舉行，會期共10天。

張維倩訴求，侯友宜為了總統選舉請假百天，希望侯友宜能補齊去年度施政報告並針對2024預算作專案報告。陳偉杰則建議，主軸應聚焦在基金預算審查，讓侯友宜好好在地方與市政加倍努力，施政成果可在4月定期會檢視。

另外，綠營認為近期接連發生深坑大火與三重工地房屋傾斜案等意外，應加開專案報告，向市民說清楚相關SOP與因應規劃等。

藍綠經協調後達成共識，拍板3月5日開臨時會，針對深坑大火與三重工地房屋傾斜案加開專案報告，並建議侯友宜親自報告，但市府要委派副市長或局處首長都給予尊重。（編輯：方沛清）1130229

#陳偉杰
#侯友宜
#張維倩
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