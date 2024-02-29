新北萬金杜鵑品牌獲5大國際設計獎 年銷售成長2成

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）萬金杜鵑品牌獲5項國際設計獎，農民今天在新北市政會議分享喜悅，宣傳在瑪鋉溪畔運動公園及觀光公園的花展。全台8成花苗來自萬金地區，年銷售成長2成，還將參展台北杜鵑花季。

新北市農業局今天表示，新北萬金杜鵑品牌榮獲2023年雪梨設計獎、紐約設計獎、紅點設計獎、德國設計獎、亞洲設計獎等，共5大世界國際品牌行銷獎。

培育300多種杜鵑的萬里區花卉產銷班班長柳枝芳，及金山區花卉產銷班班長嚴慶榮，今天代表花農在市政會議分享獲獎榮耀，肯定農業局協助推動，讓國際看見萬金杜鵑的美。

每年行銷萬金杜鵑時，農業局都贈送各局處首長1株杜鵑，局長李玟今天當場驗收養花成果時表示，工務局長祝惠美回報開出數朵花苞，如果其他人需要綠手指的訣竅，農業局可專人指導。

李玟說，萬里、金山區栽培杜鵑已近半世紀，花農已傳承至第3代。杜鵑種植面積30公頃，每年產量達600萬株，鼓勵大家到萬金地區參觀花展。他說，杜鵑是台北市的市花，花農也將於3月中旬應邀參加台北杜鵑花季。

市長侯友宜除在市政會議鼓勵首長要親自到萬里、金山體驗杜鵑之美，也在隨後表揚績優農漁會典禮時，強調新北杜鵑占全台綠美化花苗的8成，杜鵑產業去年銷售量成長2成，也有多名青年農民返鄉接班，杜鵑之美比起蘭花毫不遜色。

農業局說，新北市2024萬金杜鵑花展持續舉辦至3月10日，邀各界設計師與花農打造各式杜鵑花屋；部分設計師將花器設計成玻璃屋溫室，杜鵑種植在苔球裡。杜鵑的各種絕美姿態，不再是景觀園藝的配角。（編輯：李錫璋）1130229

新北市政府農業局29日表示，2024萬金杜鵑花展正在萬里區瑪鋉溪畔動公園及觀光公園進行，將持續舉辦至3月10日，邀請各界參觀體驗杜鵑之美。（新北農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月29日