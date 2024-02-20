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2萬株杜鵑齊綻放 新北萬金杜鵑花展2/22登場

2024/2/20 12:06（2/20 12:16 更新）
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2024萬金杜鵑展將於22日在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場，歡迎民眾前來賞花。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月20日
2024萬金杜鵑展將於22日在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場，歡迎民眾前來賞花。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月20日
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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市2024萬金杜鵑花展將在2月22日至3月10日於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場，展區計1.5公頃，2萬株杜鵑花一齊綻放，將形成杜鵑花海，歡迎民眾賞花。

新北市政府農業局發布新聞稿，農業局長李玟指出，新北市萬里、金山是台灣杜鵑花苗主要產區，占全台8成，近幾年都會舉辦萬金杜鵑花展，今年在2月22日至3月10日於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。

他表示，今年萬金杜鵑花展是以「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」為主題，邀請各界設計師與花農打造各式杜鵑花屋，絕美呈現杜鵑的各種姿態，而不再是景觀園藝的配角，更成為萬金地區值得驕傲的亮點產業。

農業局表示，在地店家也紛紛響應萬金杜鵑花展，民眾只要在花展期間於FB、IG或Line社群分享萬金杜鵑展相關照片，到合作店家出示畫面，即可獲得許多好康優惠。

農業局表示，本次展區計1.5公頃，共種植2萬株平戶、皋月、久留米、台交、西洋等5個品種杜鵑，目前杜鵑花陸續綻放，歡迎民眾來趟河畔賞花饗宴。（編輯：李錫璋）1130220

2024萬金杜鵑展將於22日在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園登場，展區共計1.5公頃，2萬株杜鵑花齊綻放。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月20日
2024萬金杜鵑展將於22日在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園登場，展區共計1.5公頃，2萬株杜鵑花齊綻放。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月20日
2024萬金杜鵑展將於22日在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園登場，杜鵑花處處綻放，是春遊打卡好去處。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月20日
2024萬金杜鵑展將於22日在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園登場，杜鵑花處處綻放，是春遊打卡好去處。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月20日
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