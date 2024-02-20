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新北鴻運龍來小提燈 各公所2/23、2/24發送

2024/2/20 12:26（2/20 13:11 更新）
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新北市政府20日表示，23日、24日各區公所開始發放「鴻運龍來小提燈」，簡單手作且有多種變化玩法，不但能當提燈，也可頭戴變身龍帽、穿戴變手錶等。（新北市府民政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月20日
新北市政府20日表示，23日、24日各區公所開始發放「鴻運龍來小提燈」，簡單手作且有多種變化玩法，不但能當提燈，也可頭戴變身龍帽、穿戴變手錶等。（新北市府民政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年2月20日
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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府今天表示，23日及24日各區公所開始發送「鴻運龍來小提燈」，融合中西方文化，簡單手作且玩法多種，不但能當提燈，也可頭戴變身龍帽、穿戴變手錶等，設計充滿巧思。

中和區公所今天表示，配合市政府發放「鴻運龍來小提燈」，提供元宵年節應景迎福氣，23日下午5時在中和區公所1樓中庭發送；24日上午10時在同地點發送。

市府民政局以新聞稿表示，今年「鴻運龍來小提燈」外型融合中西文化，簡單手作且有多種變化玩法。兒童喜歡的翼手龍及霸王龍，不但能當提燈，也可頭戴變身龍帽，或穿戴變手錶等，設計充滿巧思。

民政局說，各區公所將於23日、24日發送，也將於24日元宵節當天，在新北燈會現場服務台，發送1000份特別版「龍泰大吉」小提燈。

特別版提燈取諧音「都賺大錢」，手捧元寶、頭頂銅錢，拉動元寶時，龍翅會跟著拍動象徵翅蝠賜福，龍頭還可前後搖擺，也可化身存錢筒，可聚財納福。

新北各公所舉辦的元宵活動包括，新莊區公所於24日元宵節晚間，在新莊廟街舉辦「廟街踩街慶元宵」活動，邀民眾提燈遊廟街，在慈祐宮前鑽燈腳，或到武聖廟前過平安橋。

元宵節盛事的「野柳神明淨港」，將在24日於野柳港舉行，除宗教祈福儀式，及充滿趣味的「百人跳水」淨港活動，萬里區公所也將在當天上午8時，在野柳保安宮前發送小提燈。

石門區公所將於23日下午5時30分，在石門實驗中學體育館舉辦「祥龍獻瑞慶元宵」晚會，安排表演與猜燈謎活動慶元宵。（編輯：李錫璋）1130220

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