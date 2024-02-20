更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹縣竹北將動工改善6座公園 打造全齡化休憩空間

2024/2/20 12:14（2/20 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣竹北市長鄭朝方（左）20日表示，竹北市親子人口數多，公園使用率相對高，因此盤整轄內公園並逐步進行改善，將修繕轄內6座公園，預計今年中動工、年底完工，盼打造為全齡化休憩空間。圖為鄭朝方視察公園情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月20日
新竹縣竹北市長鄭朝方（左）20日表示，竹北市親子人口數多，公園使用率相對高，因此盤整轄內公園並逐步進行改善，將修繕轄內6座公園，預計今年中動工、年底完工，盼打造為全齡化休憩空間。圖為鄭朝方視察公園情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣竹北市長鄭朝方今天表示，將修繕轄內6座公園，朝以主題性改造，遊戲設施也會包含如沙坑遊戲、攀爬遊具等，盼打造為全齡化休憩空間，預計今年中動工、年底完工。

鄭朝方向中央社記者表示，他接任竹北市長後發現轄內有近40座公園是不符合安全規範，無法開放使用，但竹北市親子人口數多，公園使用率相對高，因此立即盤整並逐步進行改善。

鄭朝方說，這次辦理「公園兒童遊戲場設施修繕工程」，並向中央爭取補助款新台幣2000萬餘元，將於今年中動工改善（兒十）節氣公園、（兒六）蔬果公園、（兒五）高鐵公園、（兒四）生肖公園、新工公園及深耕公園等6座公園。

他表示，公園設計將以主題性打造朝特色兒童遊戲場所邁進，遊戲設施除具有主題性，更富有體能挑戰、沙坑遊戲及攀爬系列，要打造全齡化遊戲空間，此次6座公園預計今年中動工、年底完工。

鄭朝方指出，期許在公園重啟後，除完成公共兒童遊戲場設備認證，盼助於激發兒童創造力發展，也讓民眾能到公園休憩，打造為真正的親子友善空間。（編輯：李錫璋）1130220

#竹北市
#鄭朝方
#竹北
#新竹縣
#李錫璋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48