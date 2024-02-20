竹縣竹北將動工改善6座公園 打造全齡化休憩空間

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣竹北市長鄭朝方今天表示，將修繕轄內6座公園，朝以主題性改造，遊戲設施也會包含如沙坑遊戲、攀爬遊具等，盼打造為全齡化休憩空間，預計今年中動工、年底完工。

鄭朝方向中央社記者表示，他接任竹北市長後發現轄內有近40座公園是不符合安全規範，無法開放使用，但竹北市親子人口數多，公園使用率相對高，因此立即盤整並逐步進行改善。

鄭朝方說，這次辦理「公園兒童遊戲場設施修繕工程」，並向中央爭取補助款新台幣2000萬餘元，將於今年中動工改善（兒十）節氣公園、（兒六）蔬果公園、（兒五）高鐵公園、（兒四）生肖公園、新工公園及深耕公園等6座公園。

他表示，公園設計將以主題性打造朝特色兒童遊戲場所邁進，遊戲設施除具有主題性，更富有體能挑戰、沙坑遊戲及攀爬系列，要打造全齡化遊戲空間，此次6座公園預計今年中動工、年底完工。

鄭朝方指出，期許在公園重啟後，除完成公共兒童遊戲場設備認證，盼助於激發兒童創造力發展，也讓民眾能到公園休憩，打造為真正的親子友善空間。（編輯：李錫璋）1130220