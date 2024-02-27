新北議會綠連署要開臨時會 藍不跟進

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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市議會民進黨團連署要求召開臨時會，以利基金審查，但國民黨團認為1月才開臨時會，但因民進黨清點人數且退席致流會，因此，無重大理由不應再匆促召開臨時會。

民進黨黨團總召張維倩表示，上次的臨時會因藍綠對市長進議會專案報告意見相左而流會，雖然113年度總預算案數額已定，但市府還有新台幣逾千億元基金預算未審，因此，黨團連署要求在4月定期會前，能於3月5日加開為期10天的臨時會進行審議。

民進黨團副總召張錦豪表示，選舉都已結束了，請侯市府不能再繼續放大假；黨團幹事長廖宜琨表示，民進黨團送連署案後，預定29日進行程序會排程，呼籲國民黨黨團應讓程序通過並召開臨時會。

國民黨團書記長陳偉杰對此指出，上次臨時會審議基金預算，因綠營退席才導致流會，因此，無重大理由不應再匆促召開臨時會。在非正式會期時間，議員們都有地方服務或考察參訪行程，未必能配合民進黨的即興政治要求。

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他強調，上次不開臨時會的是民進黨，這次要開的也是民進黨，難道民進黨就等於王法嗎，如果真的要開，就請民進黨議員務必全程待好待滿，不要遲到早退請假。

民眾黨市議員陳世軒表示，完全尊重法定的議事規則與流程，若連署達到議員總數3分之1人數門檻，就召開臨時會，但他希望藍綠不要再把臨時會當作秀場，請專注在附屬單位基金去做討論與審查，這才是召開臨時會真正目的，保障市民權益。（編輯：方沛清）1130227