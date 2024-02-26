新北議會國民黨團幹部就職 陳偉杰新任書記長

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市議會今天舉辦國民黨團幹部就職典禮，在國民黨主席朱立倫頒發派任證書下，市議員陳偉杰新任黨團書記長，他表示，希望發揮服務的核心價值，深入基層解決民眾問題。

新北市議會今天舉辦舉行第4屆第2任黨團幹部就職典禮，國民黨主席朱立倫及黨務主管、新北市長侯友宜及局處首長、新北市議會副議長陳鴻源及立委洪孟楷、廖先翔、國民黨新北市黨部黃志雄主委等人出席，新北市議會民進黨團總召張維倩等人也到場觀禮。

在朱立倫頒發派任證書下，陳偉杰新任書記長，其他幹部包括副書記長蔡淑君、江怡臻、呂家愷及財務長白珮茹等人。朱立倫表示，新北市議會黨團感情融洽、戰力堅強，未來一年的表現令人期待，在為民發聲這條路上，國民黨持續與人民站在一起。

侯友宜也指出，新北市許多重大建設持續推動，市府將與議員們攜手同心齊力，為新北市民打造安居樂業的生活。

陳偉杰表示，未來會在黨團功能強化、議題戰力提升、議員情感交流等層面推展各項工作，發揮國民黨的核心價值就是「服務」，服務的本質就是深入基層解決民眾問題，自己會堅持初心，用推動建設與民生議題來為新北市民創造更幸福的生活，也讓支持者以國民黨為榮。（編輯：張銘坤）1130226