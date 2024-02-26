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新北議會國民黨團幹部就職 陳偉杰新任書記長

2024/2/26 13:53（2/26 14:31 更新）
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國民黨主席朱立倫（前左3）26日主持新北市議會國民黨團幹部就職典禮，並頒發派任證書給新任黨團書記長陳偉杰（前左2）等人。中央社記者王鴻國攝 113年2月26日
國民黨主席朱立倫（前左3）26日主持新北市議會國民黨團幹部就職典禮，並頒發派任證書給新任黨團書記長陳偉杰（前左2）等人。中央社記者王鴻國攝 113年2月26日
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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市議會今天舉辦國民黨團幹部就職典禮，在國民黨主席朱立倫頒發派任證書下，市議員陳偉杰新任黨團書記長，他表示，希望發揮服務的核心價值，深入基層解決民眾問題。

新北市議會今天舉辦舉行第4屆第2任黨團幹部就職典禮，國民黨主席朱立倫及黨務主管、新北市長侯友宜及局處首長、新北市議會副議長陳鴻源及立委洪孟楷、廖先翔、國民黨新北市黨部黃志雄主委等人出席，新北市議會民進黨團總召張維倩等人也到場觀禮。

在朱立倫頒發派任證書下，陳偉杰新任書記長，其他幹部包括副書記長蔡淑君、江怡臻、呂家愷及財務長白珮茹等人。朱立倫表示，新北市議會黨團感情融洽、戰力堅強，未來一年的表現令人期待，在為民發聲這條路上，國民黨持續與人民站在一起。

侯友宜也指出，新北市許多重大建設持續推動，市府將與議員們攜手同心齊力，為新北市民打造安居樂業的生活。

陳偉杰表示，未來會在黨團功能強化、議題戰力提升、議員情感交流等層面推展各項工作，發揮國民黨的核心價值就是「服務」，服務的本質就是深入基層解決民眾問題，自己會堅持初心，用推動建設與民生議題來為新北市民創造更幸福的生活，也讓支持者以國民黨為榮。（編輯：張銘坤）1130226

國民黨主席朱立倫（前右7）、新北市長侯友宜（前右8）26日分別率黨務主管及市府局處首長出席新北市議會國民黨團幹部就職典禮，場面熱烈。中央社記者王鴻國攝 113年2月26日
國民黨主席朱立倫（前右7）、新北市長侯友宜（前右8）26日分別率黨務主管及市府局處首長出席新北市議會國民黨團幹部就職典禮，場面熱烈。中央社記者王鴻國攝 113年2月26日
#陳偉杰
#朱立倫
#國民黨新北市黨部
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