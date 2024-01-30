新北議會國民黨團改選 陳偉杰接任書記長

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（中央社記者王鴻國新北30日電）國民黨新北市議會黨團昨天改選並完成新卸任黨團幹部交接典禮，黨團書記長由陳偉杰接任。民進黨新北市議會黨團總召改選登記於明天截止，預定2月1日改選。

國民黨新北市議會黨團今天發布新聞稿指出，由於前黨團書記長廖先翔當選立委，黨團昨天完成改選及交接儀式，由國民黨新北市黨部主委黃志雄監交，新北市長侯友宜及新北市議會副議長陳鴻源觀禮。

黨團表示，新任書記長由陳偉杰擔任，議員蔡淑君、江怡臻、呂家愷接任副書記長，財務長由議員白珮茹擔任。

陳鴻源指出，新北市從最大市變成最好市，這是市府團隊及歷屆議員的共同努力，希望國民黨一棒接著一棒，相信會更有戰力、更有活力。

廖先翔表示，國民黨的轉型是現在進行式，也體現在每個角落，陳偉杰一定會持續帶領黨團為新北市民的建設、福祉做出最大努力。

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陳偉杰指出，接任書記長後會凝聚黨內共識，強化黨團功能，對議題的設定與攻防會全力支援；其次是協助黨團各議員的社群溝通能力與經營，國民黨對選民的對話要持續努力。

在民進黨部分，民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩表示，經過黨內不同意見整合及歷練才能以最大公約數方式進行議會問政，黨團現正進行幹部改選登記，明天將登記截止，目前有民進黨議員張維倩登記參選總召，預定2月1日召開黨團會議進行改選。（編輯：戴光育）1130130