蘇丹紅案津棧負責人交保後失聯 檢警拘提帶回

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）津棧公司蘇丹紅事件，李姓實際負責人和吳姓女員工交保後失去音訊。檢警今天中午在李男前妻住處樓下發現其行蹤，目前已拘提到案帶回調查。吳女則仍在聯繫中。

高雄地檢署發布新聞稿指出，檢察官依據日前查扣所得資料分析後，認為有再傳喚涉案被告到案說明需要，上午9時許聯繫李姓、吳姓被告。李男原有接聽電話，但隨後就將手機關機，檢察官立即指揮司法警察前往李男陳報住所，但未發現行蹤，也無法再取得聯繫，據此認定被告2人恐有逃亡之虞，隨即依刑事訴訟法規定簽發拘票。

高雄市警局三民第二分局及左營分局協助執行，中午在李男前妻住處樓下恰好發現李男正準備開車離去，隨即依法執行拘提到案，帶回進行後續調查。但吳姓被告目前仍未能取得聯繫。

高雄市長陳其邁接受媒體聯訪時也表示，衛生局昨天對津棧11個關係企業查廠，但上午李男失去聯繫，市府立即通報檢察官，今天中午已拘提到案。

檢方調查，47歲李男涉嫌以親友掛名為負責人在台灣成立津棧國際貿易股份有限公司、佳廣國際貿易股份有限公司、龍海同記食品有限公司等10家公司，並在中國成立同名「龍海同記食品有限公司」，由中國公司進口原料到台灣加工。

其中，李男為台灣公司實際負責人；在中國成立的公司由49歲吳姓女子、41歲謝姓女子、62歲章姓女子分別擔任公司倉管、品管及會計人員。李男先以中國的公司名義向中國不特定農村收購製作辣椒粉原料，進行初步加工後，再出售給由李男負責的台灣公司，並在國內進行第2次混料加工後出貨下游廠商。

李男與吳姓女員工訊後遭高雄地檢署聲押，但法官依相關證據均已保全，且已經高雄地檢署限制出境出海，因此諭知李男新台幣80萬元、吳女20萬元交保代替羈押。高雄地檢署目前已提抗告，相關卷證已送往二審台灣高等法院高雄分院。（編輯：郭諭儒）1130312