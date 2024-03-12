使用津棧蘇丹紅辣椒粉做產品 南投回收13萬公斤

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）高市津棧公司「蘇丹紅」辣椒粉8120公斤流向南投縣金福華食品公司，製成沙茶醬相關產品，業者下架回收，南投縣衛生局今天表示，截至昨天回收4萬8290件、13萬7166.205公斤。

南投縣衛生局9日下午接獲高市通報，津棧公司新增檢出蘇丹色素辣椒粉（效期2026年5月3日），經查南投縣下游業者為金福華食品貿易有限公司，截至11日稽查金福華進貨津棧公司辣椒粉原料8120公斤，庫存原料13.22公斤封存。

南投縣衛生局今天發布新聞稿表示，原料製成沙茶醬等相關產品共55項，截至11日共下架回收31項產品，規格為17公斤共460桶、3公斤共7232罐、2.7公斤共3萬9844罐、20公克共337包、145公克共297瓶、180公克共120罐，總計4萬8290件產品、13萬7166.205公斤。

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衛生局指出，下架回收產品專區存放，禁止使用販售，責付業者保管，並請業者每天回報下架回收量；金福華食品公司表示，消費者可到原通路或檢具發票辦理退換貨，公司網站也提供連結表單辦理退款、退貨。

衛生局表示，持續監督與管制金福華食品公司南投廠誤用不合格辣椒粉產製的產品流向及回收，並監督銷毀誤用違規原料的產品，以維護食品安全；另外，有關金福華公司宣布全面下架回收今天以前生產的所有含辣椒粉產品，衛生局將監督回收產品銷毀。（編輯：郭諭儒）1130312