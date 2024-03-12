蘇丹紅案津棧2嫌交保後行蹤不明 雄檢開拘票

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）津棧公司蘇丹紅事件，李姓實際負責人等3人涉收購中國辣椒粉原料加工遭雄檢聲押，均獲交保。但李男和吳姓女員工交保後失去音訊，檢方已開拘票強制拘提，若未到案將通緝。

津棧國際47歲李姓負責人以親友名義在台設10家公司，並於中國農村收購辣椒粉原料進口加工，其與吳姓女員工訊後遭高雄地檢署聲押，但法官裁定李男新台幣80萬元、吳女20萬元交保，高雄地檢署目前已提抗告。

不過，李男和吳女10日交保後，檢方打算再傳喚到案偵訊時，卻發現2人行蹤不明，手機關機聯繫不上，目前已開出拘票強制拘提，若之後仍遲未到案將發布通緝。

檢方調查，李男涉嫌以親友掛名為負責人在台灣成立津棧國際貿易股份有限公司、佳廣國際貿易股份有限公司、龍海同記食品有限公司等10家公司，並在中國成立同名「龍海同記食品有限公司」，由中國公司進口原料到台灣加工。

其中，李男為台灣公司實際負責人；在中國成立的公司由49歲吳姓女子、41歲謝姓女子、62歲章姓女子分別擔任公司倉管、品管及會計人員。李男先以中國的公司名義向中國不特定農村收購製作辣椒粉原料，進行初步加工後，再出售給由李男負責的台灣公司，並在國內進行第2次混料加工後出貨下游廠商。（編輯：郭諭儒）1130312