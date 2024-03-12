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蘇丹紅風暴 經濟部比對公司登記資料防人頭公司

2024/3/12 10:44
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（中央社記者劉千綾台北12日電）蘇丹紅辣椒粉事件延燒，有業者以多家公司登記在同一個地址規避查核。經濟部表示，若發現有負責人、登記地址相同的公司，會把所比對的清單提供給衛福部，以加強查核，也呼籲業者合法取得公司登記，不應用人頭公司以身試法。

經濟部商業發展署今天表示，會配合衛福部，共同守護民眾食品安全，如衛福部於邊境查驗發現不合格的業者，會將業者名單提供給經濟部，由經濟部於公司登記資料庫進行比對。

經濟部表示，若發現有負責人、登記地址相同的公司，會把所比對出來的公司清單提供給衛福部，由衛生食安稽查單位繼續對該等公司嚴加戒備查核，並請財政部加強邊境管控，以保障民眾健康安全。

經濟部說明，公司設立登記必須將負責人、公司所在地等資料，提報給公司登記機關。

根據公司法，民眾於同一地址申請2個以上的公司登記，雖無禁止規定，但須依據「公司登記辦法」，檢送該地址建物所有權人同意書及所有權證明文件供驗，公司登記機關在辦理公司登記時，會審慎查核登記地址。

經濟部表示，涉及蘇丹紅事件的業者，存有多家公司登記在同一個地址，以及實際負責人以親友名義在台設立多家公司從事違法行為，經濟部已將相關資訊提供衛福部，加強查核。

經濟部呼籲，業者合法取得公司登記，後續經營行為應符合食品安全等管理法規，不該以身試法，利用人頭公司違反或規避管理法規。（編輯：郭無患）1130312

#經濟部
#財政部
#衛福部
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