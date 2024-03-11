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津棧蘇丹紅辣椒粉流向 高雄再下架回收200餘公斤

2024/3/11 20:36
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（中央社記者林巧璉高雄11日電）高雄「津棧國際貿易有限公司」8日再被檢出一批辣椒粉含蘇丹紅成分（有效日期1150503、1150506），衛生局今天表示，持續稽查鼎記、品領、宏信食品行等3家下游業者，共回收、下架200餘公斤。

衛生局發布訊息表示，鼎記國際食品有限公司進貨150公斤，已全數零售給攤商，現場無庫存，截至目前已回收25.8公斤。品領企業有限公司進貨420公斤，零售給攤販業者，現場剩餘82.5公斤全數下架。

另外，宏信食品行經實地現場查核，業者分批多次進貨共364公斤（含有效日期11505003及其他批號），商品做成沙茶粉，零售給攤販餐飲業者，已售出246公斤，現場稽查共下架118公斤；衛生局將持續監督違規產品下架回收。

衛生局今天也宣布，高雄市自去年迄今，抽驗後市場端辣椒粉共167件（112年55件、113年112件），共檢出12件不合格、其餘150件無檢出蘇丹紅；該12件違規產品均為今年2月擴大抽驗津棧等關係企業、源自中國輸入的辣椒粉，違規情節重大，依法予以撤照。

衛生局指出，目前為止依據調查諸多違規事證，衛生局8日起已處分津棧等關係密切公司共11家停業6個月、累計罰款新台幣438萬元。（編輯：黃世雅）1130311

#蘇丹紅
#辣椒粉
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