含蘇丹紅沙茶醬流入新北23萬公斤 已回收3萬公斤

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市政府衛生局今天表示，追查金福華公司含蘇丹紅違規沙茶醬流向，半年內共銷往新北市各通路達23萬公斤，已回收3萬公斤，相關通路持續回收中。

新北市衛生局發布新聞稿指出，有關南投縣衛生局通知，金福華公司使用高雄津棧公司進口含有蘇丹紅辣椒粉原料，製成福寶系列沙茶醬及客製化沙茶醬產品。

衛生局表示，經清查金福華自112年9月起陸續供應至新北的火鍋餐飲及食品通路盤商，總重量近23萬公斤，相關業者均表示，在接獲金福華公司訊息後，已立即配合下架回收相關沙茶醬。

衛生局表示，截至今天已回收問題沙茶醬約3萬公斤，相關通路持續回收中。衛生局將持續監督，確保問題產品未於市場流通販售，以維護消費者飲食安全。同時，也呼籲食品業者應落實自主管理，以維護自身商譽。（編輯：李錫璋）1130311