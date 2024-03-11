更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛
娛樂

奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周思齊今年球季結束引退15日記者會 走過中職20年獲封亞洲選球王
首頁 / 生活
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅5/158
首頁 / 生活

含蘇丹紅沙茶醬流入新北23萬公斤 已回收3萬公斤

2024/3/11 20:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市政府衛生局今天表示，追查金福華公司含蘇丹紅違規沙茶醬流向，半年內共銷往新北市各通路達23萬公斤，已回收3萬公斤，相關通路持續回收中。

新北市衛生局發布新聞稿指出，有關南投縣衛生局通知，金福華公司使用高雄津棧公司進口含有蘇丹紅辣椒粉原料，製成福寶系列沙茶醬及客製化沙茶醬產品。

衛生局表示，經清查金福華自112年9月起陸續供應至新北的火鍋餐飲及食品通路盤商，總重量近23萬公斤，相關業者均表示，在接獲金福華公司訊息後，已立即配合下架回收相關沙茶醬。

衛生局表示，截至今天已回收問題沙茶醬約3萬公斤，相關通路持續回收中。衛生局將持續監督，確保問題產品未於市場流通販售，以維護消費者飲食安全。同時，也呼籲食品業者應落實自主管理，以維護自身商譽。（編輯：李錫璋）1130311

#新北市
#新北市衛生局
#蘇丹紅
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國訓執行長龔榮堂上任 確認餐廳無蘇丹紅相關食品
172.30.142.243