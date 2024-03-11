蘇丹紅案延燒食品業即起自主管理 自行送驗強制通報
（中央社記者陳婕翎台北11日電）蘇丹紅辣椒粉事件延燒，衛福部今天與各食品業者代表開會，盼強化廠商自主管理，即起鼓勵廠商自行送驗、強制通報結果，與現行邊境查驗、後市場稽查三管齊下，降低食安風險。
蘇丹紅小百科
是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。
- 世衛組織列為第3級致癌物
- 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
避免蘇丹紅辣椒粉事件重演，衛福部次長王必勝今天接受媒體聯訪時表示，約20多家食品業相關公協會與50多家食品廠商代表，包含進口商、製造商及各大販售通路業者出席，超過1小時議程討論。在中央邊境查驗與地方後市場稽查之外，衛福部盼找出其他積極降低食安風險方法，集結業者加入自主管理。
王必勝說，經過這次蘇丹紅辣椒粉事件後，各界都非常清楚及時發現、處理問題的重要性，對商品最了解的就是業者。這次提出3點強化食品業自主管理方向，第1點是「自主檢視」，當食藥署公告問題上游原料，下游業者應主動檢視有無使用，若使用問題原料應主動下架。
第2點是「自主送驗」，王必勝表示，尤其高風險原料下游相關食品業者，應主動送驗。以蘇丹紅辣椒粉事件為例，雖已禁止多家中國辣椒粉輸台，但還有部分沒有問題的中國辣椒粉業者可持續輸台，希望使用到中國辣椒粉原料的台灣食品業者持續送驗商品，以利及早發現風險。
第3點則為「主動通報」，王必勝說，當自主檢視與自主送驗後，發現異常，一定要向食藥署通報結果，採取強制通報，否則有知情不報責任，業者恐受罰。雖然可能造成商品損失，但商譽重要，及早止血，才不會讓不良樣態延燒。「相信這也是保護優良業者、淘汰惡質廠商機制」。
王必勝說明，強化食品業自主管理絕非一味仰賴業者自律，食藥署邊境查驗、地方衛生單位後市場稽查原有食安機制等仍持續進行，甚至規劃加強高風險產品管制，一次違規就100%逐批查驗，再有問題即可停止輸入。業者自主管理即起展開，配合意願高，盼以此消除消費者疑慮。（編輯：張雅淨）1130311
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