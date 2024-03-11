蘇丹紅案延燒食品業即起自主管理 自行送驗強制通報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北11日電）蘇丹紅辣椒粉事件延燒，衛福部今天與各食品業者代表開會，盼強化廠商自主管理，即起鼓勵廠商自行送驗、強制通報結果，與現行邊境查驗、後市場稽查三管齊下，降低食安風險。

含有致癌物 蘇丹紅 蘇丹紅小百科 是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據） 看更多 關閉 的中國辣椒粉流向全台，邊境對進口辣椒粉採100%逐批查驗，衛生福利部食品藥物管理署已掌握展開逐批查驗前合法進口的貨品批號，今天與相關上下游業者開會溝通，加強自主查驗；另外將與經濟部討論，未來對嚴重違規業者，將主動查有無同地址或負責人的廠商。

避免蘇丹紅辣椒粉事件重演，衛福部次長王必勝今天接受媒體聯訪時表示，約20多家食品業相關公協會與50多家食品廠商代表，包含進口商、製造商及各大販售通路業者出席，超過1小時議程討論。在中央邊境查驗與地方後市場稽查之外，衛福部盼找出其他積極降低食安風險方法，集結業者加入自主管理。

王必勝說，經過這次蘇丹紅辣椒粉事件後，各界都非常清楚及時發現、處理問題的重要性，對商品最了解的就是業者。這次提出3點強化食品業自主管理方向，第1點是「自主檢視」，當食藥署公告問題上游原料，下游業者應主動檢視有無使用，若使用問題原料應主動下架。

第2點是「自主送驗」，王必勝表示，尤其高風險原料下游相關食品業者，應主動送驗。以蘇丹紅辣椒粉事件為例，雖已禁止多家中國辣椒粉輸台，但還有部分沒有問題的中國辣椒粉業者可持續輸台，希望使用到中國辣椒粉原料的台灣食品業者持續送驗商品，以利及早發現風險。

第3點則為「主動通報」，王必勝說，當自主檢視與自主送驗後，發現異常，一定要向食藥署通報結果，採取強制通報，否則有知情不報責任，業者恐受罰。雖然可能造成商品損失，但商譽重要，及早止血，才不會讓不良樣態延燒。「相信這也是保護優良業者、淘汰惡質廠商機制」。

王必勝說明，強化食品業自主管理絕非一味仰賴業者自律，食藥署邊境查驗、地方衛生單位後市場稽查原有食安機制等仍持續進行，甚至規劃加強高風險產品管制，一次違規就100%逐批查驗，再有問題即可停止輸入。業者自主管理即起展開，配合意願高，盼以此消除消費者疑慮。（編輯：張雅淨）1130311