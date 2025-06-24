中小學明年1月先補3天課再放寒假 2/23開學假期不中斷

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（中央社記者許秩維台北24日電）114學年中小學行事曆草案原規劃明年2月11日開學，上課3天後接農曆春節。教育部今天邀各縣市代表研議，調整為明年1月先補課3天，寒假直接接續農曆春節，讓假期不中斷。

日前有中小學家長反映，依114學年（今年8月起）的中小學行事曆草案，寒假為民國115年1月21日到2月10日、2月11日開學，但上3天課後（115年2月11日到13日）又接農曆春節連假（115年2月16日到19日為春節，2月14日、15日為週六、週日），不利家庭作息安排。

關於114學年各學期開學日和寒暑假起訖日期，教育部國民及學前教育署今天邀集各直轄市、縣（市）政府機關及相關團體會商研議。

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教育部會後透過文字說明，依「各級學校學生學年學期假期辦法」規定，暑假以60日為限（起7月1日，訖8月29日）、寒假以21日為限（起1月21日，訖2月10日）。

經與會人員達成共識，教育部提到，114學年第2學期開學日為115年2月11日（週三），為配合農曆春節假期，調整115年2月11日至13日為放假日，並於115年1月21日至23日補行上課3天，114學年第2學期實際開始上課日為115年2月23日（週一）。（編輯：張銘坤）1140624