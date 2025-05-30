校園手機管理方案9月實施 其他國家如何規範一次看

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（中央社網站）教育部5月21日公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，規劃國中小學生採集中保管，高中職由親師生共同議定管理方式，預計從114學年度9月新學期實施。中央社帶你了解教育部規範目的、管理方式與各方意見，並整理各國作法及後續影響。

學生在校使用手機為何要管？

教育部早在2020年即公告「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，目的在平衡數位工具對學習的輔助作用與避免過度依賴，從而減少學校內「網路成癮」現象的發生。經各方意見蒐集並參考國外做法後，今年進一步強化管理並公告草案。

校園手機管理方案怎麼管？

依據5月21日教育部公告的「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」，草案以明確化、彈性化及階段化管理為原則，依據學生年齡與自我管理能力差異，劃分為高中與國中小兩種管理模式。

高中生管理模式

高中在制訂管理條例時，需要邀集教師、家長與學生三方代表共同會議，且學生代表比例須占總人數的1/3以上，經上述會議討論後才會送交校務會議並公告實施。

高中生在下課與休息時間，可依校方規定彈性使用手機。教育部長鄭英耀指出，原則上是進到校園後將行動載具「集中管理」，但具體方式尊重各校自主權，可選擇每間教室有專屬存放區，又或者學校設置統一的「養機場」。

國中小生管理模式

國中小制定管理條例時採全校或各班「集中保管」，不需舉行親師生三方代表共同會議，僅需經校務會議通過與公告的程序。各校應統一規劃管理模式，不得因年級、班級有所差異，同時也需加強學生的數位素養。

草案規定，國中小生在校期間除了緊急聯絡與學習需求外，手機皆須保持關機狀態。

學生、家長怎麼看校園手機管理草案？

學生團體：應確保學生參與權

手機管理禁令對學生首當其衝，學生團體雖普遍認同教育部的執行方向，特別是分級管理的規劃，但對「學生話語權」及限制的時段，表達強烈質疑。學生團體EdYouth呼籲，管理學生使用手機應僅限於「上課時間」，不應擴及整個在校時間，理事長蔡其曄表示，若在校時間都禁止學生使用手機，忽視學生課間休息與自主學習的彈性需求。

絕大多數的學生團體也擔憂，草案雖要求校方先召開三方共同會議，也保障一定比例的學生代表，但卻未比照服儀政策，要求校務會議不得推翻三方共議的會議決策，未來經三方討論的手機管理條例有可能在校務會議被「民主地」修改，形同架空學生的參與權。台灣一滴優教育協會常務理事洪振翔則認為，行動載具多元，舉凡手機、平板、電腦與行動手錶等，草案應明訂不同載具的管理方式，方便釐清以免爭議。

全國學生代表聯合會則主張，限制手機使用恐侵害人民基本權利，且手機等行動載具在面對校園霸凌、不當管教時，是唯一能記錄惡行、保留證據的工具，恐讓學生失去自保的工具。

家長與教育團體：強化配套與家庭溝通

家長團體與教育團體同樣認同教育部依據學生年齡進行管理。然而，草案中賦予各校自行制訂管理方式的權力，全國教育產業總工會憂心，不同學校作法不一，使師生產生認知落差與對立風險。

由於草案也提到家庭對塑造學生資訊素養的關鍵角色，全國家長教育協會理事長陳崇良則主張，培養孩童如何養成自律的習慣才是關鍵，他強調，家長需要善盡溝通與教育責任，使孩童擁有鑑別網路危險的能力。

各國如何管理校園內禁用手機？

在學校實施手機禁令，台灣並非首創，舉凡美國、法國、加拿大及中國，都限制青少年在校園使用手機，更有甚者，直接禁止學生攜帶手機到校；部分國家校園則是自發性管制學生，也同樣獲得政府支持與成效。

已立法禁止校園內使用手機的國家

美國加州、印第安納州、明尼蘇達州與俄亥俄州等皆已立法禁止學生在校期間使用手機，僅有個別教學、醫療或緊急狀況需要時為例外。

加州學校多使用Yondr鎖袋來限制學生使用手機，鎖袋能在學生放置手機入內時自動上鎖，學生須等到下課時間後，到指定地點以磁性裝置解鎖。

Yondr鎖袋上鎖後，僅能透過磁性裝置解鎖。（圖取自Yondr官網網頁overyondr.com/）

加拿大安大略省同樣實施分齡管理政策，小學生在校期間完全禁止使用，而中學生在上課時間則禁止，僅在下課與中午休息時間能使用。

法國自2018年起便立法禁止全國中小學生在校園使用手機、平板電腦、智慧型手錶；高中生實施全面或部分的禁令。同樣，在義大利、匈牙利與巴西也都明文規定，不允許學生在校園內使用手機。

中國規範，若未經申請許可，禁止中小學生攜帶手機至學校，讓學生在校能專心學習。

自發性禁止校園內使用手機的國家

丹麥的網際網路和手機使用率在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中名列前茅，雖未立法禁止，仍有4成學校決定限制學生在校使用手機，並獲得獲得政府支持。

英國布萊頓中學（Brighton College）同樣根據學生年齡採取不同措施，同時要求教職員不能在餐廳等公共空間使用手機，藉此強化學校整體的數位使用規範。

沒有手機的空白時間如何戒斷焦慮？

各國在手機管理條例上路後，也面臨學生如何調適失去手機的空白時間，除了校園提供心理輔導，家長扮演的角色至關重要。校方則普遍認同實施的效果，認為手機禁令大大改善校園內的風氣。

巴西自今年1月公告校園手機禁令後，法案亦規定校方需要提供心理輔導，以免學生因沒有手機產生焦慮。心理學專家指出，學校管制手機如果得到家庭的支持，將會事倍功半；家長需要以身作則，和孩子一起學習降低對手機的依賴。

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美國加州校長則肯認手機禁令的效果，他指出學生在校期間遠離手機後，老師在教學上能更專心，連帶學生成績提升、校園暴力事件也減少。同一經驗在英國也得到驗證，布萊頓中學在實行手機禁令後，副校長透露學生適應後，更能投入戶外活動與團體社交。

（編輯：楊子瑩）20250530