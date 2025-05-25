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校園手機管理草案 6/1座談會120名額、同步直播

2025/5/25 10:30
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（中央社記者許秩維台北25日電）為邀請學生參與「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」（草案）討論，教育部將於6月1日舉辦座談會，開放120名學生實體參與，並同步提供線上直播。

教育部21日在公共政策網路參與平台公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，採彈性、分階段管理。國中小學生未成年，帶手機到校要經家長同意，並採學校或各班「集中保管」；高中生已具基本自主管理能力，學校須邀集親師生共同討論管理機制。

為邀請學生共同參與討論，教育部將於6月1日上午10時至12時舉辦全國學生座談會，邀請高中以下學生及兒少代表，針對草案內容交流，共同研擬更合適的校園管理原則。

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座談會將以實體方式舉行，讓全國學生皆可參與討論，由於現場座位有限，提供120名學生以實體方式報名參與，報名採順序錄取，有意報名者可於5月26日傍晚6時至5月28日上午8時上網報名（https://forms.gle/WwYZyaZ98KHdU2wj7），報名成功者將於5月28日中午12時起以電子郵件通知。

教育部提到，座談會將同步提供線上直播（https://www.youtube.com/live/gvif-WPlNfQ），未能親臨現場者，可透過直播觀看，並於留言區或至「眾開講－公共政策網路參與平台」（https://gov.tw/qAR）表達意見與建議；教育部將彙整所有回饋建議及意見，納入後續研修的重要參考依據。（編輯：管中維）1140525

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