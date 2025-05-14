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兒少迷手機上網 家長團體籲養成自律與辨識能力

2025/5/14 16:45
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（中央社記者陳至中台北14日電）新北市板橋高中學生因擔心新校長的手機政策，在校內掛反對布條，引起各界對校園手機管理的討論。家長團體今天指出，不可能24小時盯著孩子，關鍵還是養成自律與網路辨識能力。

新北市中和高中校長劉淑芬8月1日將接任板橋高中校長，有不知名板中學生日前在校舍掛出反對布條，媒體報導主因是學生擔心劉淑芬會引入中和高中較嚴格的手機管理政策。

教育部、數位發展部等單位今天一同召開記者會，宣示「攜手共護網路新世代」。教育部長鄭英耀接受聯訪時提及，校園手機使用原則將於下週之前公告，將以「集中管理」為原則，但尊重各校與師生、家長共同討論和制定出的管理方式。

國教行動聯盟理事長王瀚陽支持「集中管理」，但提醒應依照不同年齡階段，採行不同的管理方式。國小、國中可入校就將手機集中管理，高中階段則建議朝向自主管理與數位課程輔導。

王瀚陽呼籲教育部，盡速公布相關辦法，提供學校明確法律依據，並落實教師數位素養培訓，形成親師生一致的數位環境。對於弱勢與特教學生，應特別加強設備與網路資源補助，避免數位落差。

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全國家長教育協會理事長陳崇良表示，家長可使用一些工具來設定孩子的上網時間、限制部分App等。但畢竟不可能24小時盯著，關鍵還是要培養孩子建立自律的生活習性，並具備安全上網及辨識危險的能力。

陳崇良提到，家長應該多多對話，幫孩子建立溝通表達的經驗和能力，不僅有助於提升學習成就，未來進入職場，也更能人與互動、解決問題。最怕的就是親子一起吃飯，結果各玩各的手機，一點互動都沒有。（編輯：管中維）1140514

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