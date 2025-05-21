校園手機使用原則草案 國中小集中保管、高中由親師生議定

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（中央社記者陳至中台北21日電）教育部今天正式公告校園行動載具管理原則草案，國中小學生未成年，採「集中保管」方式。高中則較有彈性，由親師生共同議定管理方式，包括校內開放使用手機的時間。

教育部今天在公共政策網路參與平台正式公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案。根據草案說明，採彈性、分階段管理，國中小採學校或各班「集中保管」，細節須經校務會議審議通過；高中則須邀集教師、家長、學生各方代表，共同討論管理機制，但原則上同一學校須有同樣的管理方式，不能班班有差異。

教育部解釋，國中小學生尚未成年，家長作為法定代理人，對學生的行為與安全負有法定監護責任，學生如果須攜帶手機等行動載具到校，須經法定代理人同意；高中生則已具備基本自主管理能力，可依學校規範攜帶手機，但建議校方應主動讓家長了解相關規範。

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學生團體EdYouth日前曾以聲明呼籲，應管的是「上課期間」而非「在校期間」，避免將所有時間都一次綁死。

教育部今天解釋，國中小上課時間為維護課堂秩序與安寧，除用於學習活動或個人特殊需求（如緊急必要聯繫）外，都應維持關機（可採直接關閉電源，或調整為飛航模式）；高中則由親師生討論，明訂出可開放使用的在校作息時間。（編輯：龍柏安）1140521