加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

川普長子小唐納：也許有一天會競選美國總統

2025/5/21 21:50（5/21 22:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普的長子小唐納．川普。（路透社）
美國總統川普的長子小唐納．川普。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈21日綜合外電報導）美國總統川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）今天說，他「也許有一天」會競選總統，先前他曾否認自己正在考慮入主白宮。

法新社報導，在杜哈舉行的論壇上，當小唐納．川普被問到他是否會考慮參加總統選舉以接替他的父親時，他先是笑一笑，然後表示這是有可能的。

他在彭博（Bloomberg News）主辦的卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum）的一個小組討論中說：「被問到這個問題是一種榮幸，看到有人表示贊同也是一種榮幸。」一些聽眾報以掌聲。

他還說：「誰知道呢。」

現年47歲小唐納．川普是川普家族豪華房地產集團「川普集團」（The Trump Organization）的執行副總裁，也是他父親「讓美國再次偉大」（MAGA）右派政治主張的堅定支持者。

左派網站Mediate在3月報導，小唐納．川普「正在認真考慮參加2028年總統選舉」，但當時他否認這個說法。

但在今天，小唐納．川普並未排除進軍白宮的可能性。

他在彭博論壇說：「我不知道，也許有一天，你知道的，那種召喚就在那裡。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）11405021

延伸閱讀
華爾街日報：川普律師研究第3任期可能途徑重掌白宮滿1個月 川普以勝利者之姿現身保守派集會川普長子：美國軍事力量應聚焦中國 避免戰爭
彭博
彭博：川普訪中東簽AI大單 抗中鷹派憂北京得利美議員質疑TP-Link與中國關聯 聯名致函商務部促禁售
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：