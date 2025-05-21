川普長子小唐納：也許有一天會競選美國總統

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（中央社杜哈21日綜合外電報導）美國總統川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）今天說，他「也許有一天」會競選總統，先前他曾否認自己正在考慮入主白宮。

法新社報導，在杜哈舉行的論壇上，當小唐納．川普被問到他是否會考慮參加總統選舉以接替他的父親時，他先是笑一笑，然後表示這是有可能的。

他在彭博（Bloomberg News）主辦的卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum）的一個小組討論中說：「被問到這個問題是一種榮幸，看到有人表示贊同也是一種榮幸。」一些聽眾報以掌聲。

他還說：「誰知道呢。」

現年47歲小唐納．川普是川普家族豪華房地產集團「川普集團」（The Trump Organization）的執行副總裁，也是他父親「讓美國再次偉大」（MAGA）右派政治主張的堅定支持者。

左派網站Mediate在3月報導，小唐納．川普「正在認真考慮參加2028年總統選舉」，但當時他否認這個說法。

但在今天，小唐納．川普並未排除進軍白宮的可能性。

他在彭博論壇說：「我不知道，也許有一天，你知道的，那種召喚就在那裡。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）11405021