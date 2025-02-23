重掌白宮滿1個月 川普以勝利者之姿現身保守派集會

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（中央社馬里蘭州國家港灣22日綜合外電報導）美國總統川普今天以勝利者之姿登上1場保守派大型集會的講台，慶祝自己重掌白宮滿1個月。在這段期間，聯邦官僚體系被大裁員，美國還與盟邦發生爭執。

路透社報導，川普（Donald Trump）在華府郊外的馬里蘭州國家港灣（National Harbor），對「保守派政治行動會議」（CPAC）的熱情聽眾發表演說，現場宛如造勢活動。

川普自誇1月20日上任以來的成就，並批評前總統拜登（Joe Biden）等政壇對手，說「被他（拜登）碰過的每件事都變得一團糟」，現場群眾為此起立鼓掌。

川普就任第1個月引發多項爭議，他讓億萬富豪馬斯克（Elon Musk）負責削減聯邦官僚規模，在諸多聯邦機關實施裁員，華府為之震動。

川普今天表示：「伊隆（馬斯克）做得很好。我們都愛伊隆，不是嗎？」

川普今天還說，針對美國分享烏克蘭礦產收益方面，美國就快與烏克蘭達成協議。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則告訴記者，國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）這週末將不分晝夜地處理1份結束俄烏戰爭的協議。

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根據民調主辦人麥勞夫林（Jim McLaughlin）在講台上公布的針對CPAC與會者所做非正式調查，川普支持率高達99%。

麥勞夫林並表示，61%受訪者回答副總統范斯（JD Vance）應獲共和黨提名角逐2028大選，但沒提到川普再度參選。川普曾暗示自己2028年希望角逐第3任期，但這麼做需要修憲。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140223