川普推新政 路透民調：在美國人首重議題表現普通

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）路透社/益普索（Reuters/Ipsos）一份民調顯示，美國人民對總統川普處理經濟議題、推動政府瘦身的表現評價普通，對於他提議接管加薩走廊等部分新做法則不以為意。

這份民調於2月13日至18日進行，訪問全美逾4000名成人是否支持川普的多項政策立場，以及這些議題會在多大程度上驅使他們未來投票。結果顯示，川普投入大量精力於許多美國人不喜歡或認為不太重要的政策上。

民眾對通膨率居高不下的不滿，幫助川普贏得去年11月總統大選，而這次民調也有58%受訪者回覆說，通膨將是他們未來投票時的主要考量因素，但只有32%受訪者認可川普對抗通膨的作為。

川普先前提議由美國政府接管加薩走廊（Gaza Strip）、將巴勒斯坦人安置到其他地方，僅有25%受訪者支持川普的構想。

去年投票給川普的受訪者中，大約1/3反對川普意圖取消出生公民權的舉措，約有1/5反對他的政府推動終止「多元、公平及包容」（DEI）計畫。

美國人民確實認為川普推動聯邦政府瘦身很重要，但是否支持此事，大致上得看受訪者是挺民主黨或共和黨。

60%的受訪者說，政府效率部（Department of Government Efficiency）會影響他們在2026年期中選舉的投票意向，屆時民主黨將試圖奪回國會掌控權。

政府效率部由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）主導，負責削減聯邦政府開支，但只有42%受訪者支持這項努力，53%反對。

不過，馬斯克削減政府開支的做法大受川普死忠支持者歡迎，這些人在受訪時回答自己強烈認同川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動，有高達94%的MAGA擁護者支持馬斯克削減開支行動。

針對川普高呼廢除教育部，65%整體受訪者、4成共和黨支持者表達反對；廢除教育部需要國會支持。

川普擴大驅逐非法移民方面，整體受訪者中有55%支持擴大驅逐、41%反對，但僅有47%受訪者認可川普在移民議題的表現。

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對於川普揚言向各國課徵關稅，尤其是針對加拿大，受訪者的評價也不一，59%受訪者反對這個想法，其中包括1/4的共和黨支持者。

路透社/益普索的民調訪問全美4145位成年人，誤差範圍正負2個百分點。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1140223