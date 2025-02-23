總統宴請綠委談3面向 藍白指要正視川普新政對台衝擊

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（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北23日電）總統賴清德今天宴請民進黨立委談話時，提出國會新會期運作等3大面向。國民黨團書記長王鴻薇說，賴政府要正視美國總統川普新政對台灣的衝擊；民眾黨團幹事長陳昭姿說，若沒有附帶具體作法，內容將相當空泛。

總統賴清德今天在官邸以烤肉形式宴請民進黨立委，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會後受訪時轉述，賴總統談話提到國會新會期運作、美國總統川普（Donald Trump）新政，以及對中國關係等3大面向，強調要把衝擊當作歷史的機遇，把台灣做大、做好。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，賴總統的國會新會期運作與對大陸關係都是老調重彈，但第2部分的川普新政就是重大訊息，因為包括美國要求的國防支出、半導體關稅等，這對台灣的影響非常大。

王鴻薇認為，今天不是自我麻醉的時候，而是要正視美國新政對台灣的衝擊，但賴總統似乎拿不出對策，只能說成是一個正向機會，把衝擊當作歷史機遇，能否解決問題、不得而知。此外，從烏克蘭處在美國、俄羅斯強權下的境遇看，也應反思對於美國的要求，台灣能否完成承諾。

民眾黨立法院黨團幹事長陳昭姿表示，賴總統提出的3個方向若沒有附帶具體作法，內容將相當空泛與抽象。首先，執政黨在國會是少數黨，凡事應該多與在野黨溝通，而不是按照過去完全執政的方式去處理政務。

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陳昭姿說，川普新政的重點之一，是馬斯克（Elon Musk）帶領的「政府效率部」團隊，強力整頓聯邦政府各部門浪費國家資源的現況，民進黨如果真心為台灣好，應整頓過去執政未善用國家資源的亂象。

陳昭姿表示，至於跟中國的關係，當川普對中國大打經濟制裁政策時，民進黨不能永遠只喊「抗中保台」，而是要有具體戰略與行動。（編輯：林克倫）1140223