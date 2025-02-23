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總統立委官邸烤肉 府：聚焦民生國安等優先法案

2025/2/23 16:40（2/23 17:28 更新）
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總統賴清德（左2）23日在官邸舉辦烤肉，邀請黨籍立委餐敘，行政院長卓榮泰（左1）、總統府秘書長潘孟安（右1）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右2）與會。（取自立委林岱樺臉書）中央社記者溫貴香傳真 114年2月23日
總統賴清德（左2）23日在官邸舉辦烤肉，邀請黨籍立委餐敘，行政院長卓榮泰（左1）、總統府秘書長潘孟安（右1）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右2）與會。（取自立委林岱樺臉書）中央社記者溫貴香傳真 114年2月23日
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（中央社記者溫貴香台北23日電）立法院25日開議，總統賴清德今天在官邸與黨籍立委烤肉餐敘，總統府發言人郭雅慧表示，總統與立委餐敘，聚焦民生、經濟、國安等優先法案，盼透過府院黨團緊密溝通協調，立法院新會期能推動更多福國利民政策。

總統賴清德今天中午在官邸邀請民進黨立委烤肉餐敘，總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君等人出席，51位黨籍立委有6位報備請假，包括蔡其昌、楊曜、劉建國、王定宇、陳素月、陳冠廷。

郭雅慧下午指出，總統循往例在立法院正式開議前，自掏腰包邀請黨籍立委餐敘，針對新會期法案交換意見，並關心勉勵新任黨團幹部與黨籍立委，為在立法院第一線作戰的黨團立委加油打氣。

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郭雅慧表示，餐敘氣氛融洽自在，總統、卓榮泰、潘孟安以及黨籍立委、黨團幹部，針對國政交流意見。賴總統日前召開國安高層會議，因應整體國際變局，提出推動國防改革、推動國安法制改革、推動「立足台灣布局全球」經貿戰略等3大優先工作。

郭雅慧說，總統今天與立委餐敘，也聚焦民生、經濟、國安等優先法案，盼透過府院黨團緊密溝通協調，立法院新會期能推動更多福國利民政策，爭取人民權益，讓社會和諧安定，國家繼續穩健前行。（編輯：林克倫）1140223

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總統賴清德23日在官邸舉辦烤肉，邀請黨籍立委餐敘，總統府發言人郭雅慧會後表示，餐敘氣氛融洽自在，並聚焦民生、經濟、國安等優先法案進行討論。（取自立委林俊憲臉書）中央社記者溫貴香傳真 114年2月23日
總統賴清德23日在官邸舉辦烤肉，邀請黨籍立委餐敘，總統府發言人郭雅慧會後表示，餐敘氣氛融洽自在，並聚焦民生、經濟、國安等優先法案進行討論。（取自立委林俊憲臉書）中央社記者溫貴香傳真 114年2月23日
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