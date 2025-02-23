立法院新會期優先法案 國民黨著重民生、民進黨聚焦經濟韌性

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（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北23日電）立法院新會期25日開議，國民黨團書記長王鴻薇今天指出，將優先著重包括還稅於民的普發現金、還勞工國定假日、AI基本法等民生法案。民進黨團幹事長吳思瑤說，優先法案包括經濟發展、擴大照顧、強化韌性等3大面向。民眾黨團將聚焦虛擬資產、勞保條例等法案。

立法院第11屆第3會期已經開始，朝野黨團日前經協商達成共識，將於25日本會期第2次會議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

在優先法案方面，王鴻薇今天表示，新會期將著重在民生法案，國民黨智庫、黨團24日將開會，針對新會期要推出的優先法案交換意見；除了會全力配合黨中央，包括提出訂定「AI基本法」、核電延役將「非核家園」改為「非碳家園」、推動長照保險法。

王鴻薇說，國民黨團內部也會優先將還稅於民的普發現金、還勞工國定假日這兩項，列為優先法案。另包括營養午餐法、提高詐騙刑責等重大民生法案，都會是新會期重大亮點。

王鴻薇指出，外界一直說國民黨會提出政治性法案，這都是民進黨側翼所散布的消息，去年許多政治性法案是因為媒體高度關注，但事實上，去年國民黨也推出許多重大民生法案，例如80歲以上免巴氏量表、揭弊者保護法、學生輔導法、打詐四法等相關法令，很多都是由國民黨立委主動提案。

吳思瑤受訪時表示，新會期依舊面對朝小野大，在野黨雖拋出民生優先，但以過去「棄民生、就政爭」經驗看，民進黨團不能輕敵，在各方面法案與預算都要有所準備。

吳思瑤指出，卓榮泰利用過去幾次行政立法協調會議，已向黨籍立委說明未來3大面向優先法案，第一大面向是強化經濟發展，包括產創條例、外國人才攬才專法等，尤其著重在創新經濟的提升。

吳思瑤說，第二是做好全面的大照顧，包括兒少托育服務專法、身心障礙者權益保障法的全面提升，都是在擴大社會暖實力；第三是強化整個社會韌性，包括AI基本法，以及各方面產業強化韌性等，都是搭配總統賴清德的「經濟不只要好、更要有韌性」政策指示。

吳思瑤表示，立法院這星期開始總質詢，行政院也將提出總預算的覆議案，以及財劃法後續的救濟手段等，卓榮泰請黨團成員全力支持行政部門，行政立法一體，一起團結作戰。

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民眾黨團日前則召開記者會，公布兩波優先法案清單，將繼續推動司法改革，包括妨礙司法公正罪、不法關說罪、棄保潛逃罪，增訂「虛擬資產管理條例」草案、推動不在籍投票；修性別工作平等法、就業保險法，給阿公阿嬤「育孫假」等。

民眾黨團指出，勞保條例部分，除政府撥補勞保基金法制化，也明定政府應負最後支付責任；為促進媒體經營資訊透明化，提出衛星廣播電視法修正案；電業法修正案中明定「電力可靠度審議會」，並要求火力發電量及占比須逐年下降；另外也將繼續推動尊嚴善終法草案。（編輯：林興盟）1140223