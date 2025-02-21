總統指示啟動大法官提名作業 即日起至3/3受理推薦

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統府發言人郭雅慧今天表示，目前司法院大法官含院長、副院長缺額7人，為維繫國家憲法機關正常運作，總統賴清德指示啟動大法官提名作業，即日起至3月3日止，歡迎各界踴躍推（自）薦。

總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。

郭雅慧下午透過新聞稿表示，為維繫國家憲法機關正常運作，總統賴清德指示啟動大法官提名作業，並以公開的方式、開放的態度，對外廣徵優秀人才。

她表示，大法官是憲法的守護者，人權的捍衛者，在台灣民主深化過程中扮演關鍵角色。大法官組成的憲法法庭，是人民權利保障及機關憲政爭議最終的救濟途徑；為維持憲法法庭正常運作，儘速補實大法官缺額是總統和立法院共同且重要的憲法職責。

郭雅慧說明，為妥慎進行提名，總統已敦請113年司法院大法官提名審薦小組委員，包括副總統蕭美琴、司法院前院長賴英照、司法院前副院長謝在全、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希賡續襄助114年大法官提名工作。

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她表示，114年大法官提名審薦小組已在總統府官網公告徵才訊息，總統府並函請相關機關、學校及團體推薦，自即日起至3月3日止，為期11天，歡迎各界踴躍推（自）薦優秀大法官人選。審薦小組將在受理期間截止後進行審薦工作，舉薦賢才，以供總統核擇提名，惟其中並為正、副院長的大法官依例不在審薦範圍內。

總統府表示，已將徵才訊息及推（自）薦書電子檔等相關資料刊登於官網首頁「公告」專區（https://www.president.gov.tw/Page/750），供各界下載使用。請於3月3日以前，將推（自）薦書及相關文件以掛號郵寄台北市中正區重慶南路1段122號總統府「114年司法院大法官提名審薦小組」，洽詢電話：（02）2320-6131、6133。（編輯：謝佳珍）1140221