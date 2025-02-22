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首頁 / 政治

政院認總預算窒礙難行 研議提覆議

2025/2/22 11:56
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（中央社記者賴于榛台北22日電）立法院已將今年度中央政府總預算送至行政院，行政院正研擬救濟手段，據了解，覆議已列入考量。由於覆議須在10天內提出，適逢228連假，估計27日行政院會就有機會送出覆議案。但政院對外強調，持續研議合法合憲救濟手段。

立法院日前送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告，114年度中央政府總預算案原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元；此外，財政收支劃分法三讀條文也同時送至行政院。

行政院長卓榮泰日前指出，高度質疑總預算審查報告是否合乎預算法規以及憲法要求，將在最短時間內做必要的預算補救，也會研議合法合憲救濟方式，確保國家穩定向前。

依法，行政院若要覆議須在10天內提出。據了解，覆議已列入救濟手段當中，但行政院並未打算另外召開臨時院會，擬在27日的例行行政院會送出針對總預算的覆議案。

覆議手段之外，政院近日也陸續釋出總預算案的可能解方。包含一，要求各部會著手準備說明，力拚凍結預算迅速在一個月內解凍；二，依照預算法22條，送請立法院同意動支預備金，以彌補業務費遭大量刪除一事；三，依照預算法79條請求提出追加歲出預算，讓台電預算撥補能有轉圜餘地。

至於財劃法，據了解，行政院政務委員林明昕等人持續研議總預算與財劃法生效前後爭議，救濟手段仍在推敲中。

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卓榮泰日前在國政會商後曾說，財政收支劃分法應有更充裕時間，由中央與地方就垂直、水平分配做更合理討論，行政院也可在今年內提出各黨團、中央地方政府都可接受的版本再來執行。外界解讀這是院版財劃法有望出爐，政院人士則僅表示，將持續研議合法合憲救濟手段。

依據中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議；立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：黃瑞弘）1140222

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