卓榮泰：研議總預算合法合憲救濟方式 最短時間補救

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（中央社記者賴于榛台北20日電）立法院昨天將今年度中央政府總預算送至行政院，行政院長卓榮泰今天說，高度質疑總預算審查報告是否合乎預算相關法規，以及憲法的要求，將在最短時間內做必要的預算補救，也會研議合法合憲救濟方式，確保國家穩定向前。

立法院昨天送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告指出，114年度中央政府總預算案原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元；此外，財政收支劃分法三讀條文昨天也同時送至行政院。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中說，感謝立法院長韓國瑜日前主持朝野協商，雖未達到預期目標與效果，但各種努力值得肯定，接下來就是行政院需處理的工作，請各部會做好準備，相關憲法與法律內部資料準備要充足完整且清楚，將來說明時，必須讓立委知道窒礙難行之處，在最短時間內做必要的預算補救。

卓榮泰表示，這是行政院首次收到未明列總刪除數的總預算案，高度質疑這份審查報告是否合乎預算相關法規，以及憲法的要求；且總預算與財劃法同時送至行政院，會導致生效前後爭議，嚴重影響國家財政。

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卓榮泰說，財劃法修法大幅改變中央、地方的財政結構，但是沒有併同檢討事權分配，將進一步擴大城鄉差距，也削弱行政權，造成中央若干施政無法順利推動或是延續。

他表示，今年度總預算也沒有經過三讀明白決定，甚至要求行政院自行調整、減列預算，這違反憲法權力分立、責任政治原則，且刪減凍結規模龐大史無前例，將造成部會施政窒礙難行，因此行政院針對中央政府總預算，會研議合法合憲救濟方式，確保國家穩定向前。（編輯：蘇志宗）1140220