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行政院：總預算12項窒礙難行 難用追加減預算解決

2025/2/13 14:07（2/13 14:14 更新）
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行政院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北13日電）中央政府今年度總預算遭大幅刪減，行政院今天表示，行政院長卓榮泰持續與立法院長韓國瑜溝通討論，相信很快會有見面溝通機會，主計總處也已整理12項窒礙難行之處，將在會面時討論。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜日前在國政會商指出，盼行政院別對總預算案提覆議，而是改用追加減預算方式處理，並承諾週末前將總預算案送至行政院；卓榮泰則認為，總預算尚未送到行政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算方式補救，並不明確，立法院應先思考全盤妥適處理方式，且考慮接受覆議案。為此，總統賴清德也兩度呼籲兩院儘速溝通解方。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時指出，卓榮泰自國政會商後持續與韓國瑜溝通，後續將尊重韓國瑜的安排，相信兩人很快會有見面溝通機會。李慧芝強調，總預算案共有12項窒礙難行之處，這很難用追加減預算方式解決，這些都會在會面時討論，期盼共同協商後能找到解決方案，讓總預算案有好的結果。

根據主計總處統計，總預算案共有12項窒礙難行之處，包含一，刪減總數未宣讀且兜不攏，歲出數額混亂有爭議；二，部分刪減提案的刪減數已逾原編預算案數，超刪總數新台幣7191萬3000元；三，刪減總數創歷史新高，較前3年的平均刪減數大增約6倍。

四，要求行政院自行調整刪減數高達636億554萬7000元，非但政院無力再刪減，此也與憲法權力分立原則不符；五，凍結總數高達1381億元創近年新高，較前3年平均約增加9倍，不利標案等業務推動；六，多項凍結案解凍條件困難，將造成總統府、行政院、原民會、原文中心、中選會及交通部等難以運作。

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七，刪減凍結集中特定機關業務費，如包括監察院遭刪減占比達96.5%；黨產會遭刪減比率為63.7%；行政院也被刪減1.54億元，占比45.44%，嚴重影響機關運作；八，刪減集中國內外旅費及媒體政策及業務宣導費等特定項目；九，政策宣導單一廠商得標金額不得超過5%，但無正當理由限縮廠商不得參與機關採購案投標。

十、一般事務費通刪10%為往年的2至3倍，未考慮各機關實際業務差異及辦理必要性；十一、原民會凍結案違反大法官釋字第391號；十二、部分通刪項目還設有不得流用的限制，將導致預算執行無彈性，影響業務推動。（編輯：蘇志宗）1140213

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