韓國瑜盼總預算不提覆議 賴總統請行政立法協調

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統賴清德今天召集五院會商國政，總統府秘書長潘孟安會後轉述，各院談到總預算被刪凍造成窒礙難行，行政院長卓榮泰說，目前狀況政院只能被動提出覆議；立法院長韓國瑜希望政院不要提出覆議，用追加減方式處理；總統則請卓榮泰、韓國瑜協調後續解套因應方式。

賴總統今天依據憲法44條，召集五院在總統府會商國政，會中，賴總統依序請行政院、立法院、司法院、考試院、監察院發表意見，各自回應兩、三輪，會議將近2小時。總統府在會後舉行說明記者會，秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧出席。

潘孟安轉述，各院都談到總預算被刪凍狀況，並表示諸多業務窒礙難行；韓國瑜在會中提到，希望行政院不要提出覆議，用追加減方式處理。賴總統請行政、立法兩院院長進行多方協調，用各種方式謀求未來的解決方式。

張惇涵轉述，卓榮泰提到許多部會，例如國防部、外交部、內政部、台電、文化部、交通部等被刪凍預算影響福國利民政策甚至是院務推動情形。

張惇涵並轉述，考試院長周弘憲提到預算刪凍影響公務員任用訓練升遷；司法院代理院長謝銘洋開宗明義強調，是以司法機關行政首長身分與會，並非以憲法法庭審判長身分與會，並為基層司法人員請命，司法案件近年增加許多，總預算刪凍影響司法效率與品質。

張惇涵也轉述，資深立委出身的監察院副長李鴻鈞提到，監院預算形同全數被刪除凍結，監院一年受理人民陳情的案件約1萬5000多件，對內影響人民訴願，對外國際參與也受到很大影響。

媒體詢問，政院是否在會中承諾不提覆議。

潘孟安表示，總統提及，中央總預算涉及考試院、監察院、司法院、行政院各部會預算，目前數字還沒清楚以前，希望行政立法協調處理，「我相信以韓院長的智慧、韓院長的高度、韓院長過去在國會的歷練，一定可以取得三黨的共識」，大家共創多贏，這是未來努力的目標。

張惇涵補充，卓榮泰在會中表達，總預算雖然牽涉到各院，但是因為中央政府總預算是由行政院提出，目前行政院只能被動提出覆議；韓國瑜會中確實有表達是否有其他方式，在不提及覆議的狀況，共思解決之道，不過，雙方在會中，沒有針對細節進一步定案，賴總統請卓榮泰、韓國瑜繼續找朝野進一步討論，看是否有後續解套的因應方式，卓榮泰、韓國瑜在會中也表達同意。

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媒體追問，韓國瑜是否提到週末前要把總預算送到政院以及如何確定總預算刪凍數字。

潘孟安說，總預算還沒有送出，雖然韓國瑜表明說精算後會送出總預算，但這過程還沒發生以前，總統提請兩院院長進行協調；至於刪凍多少數字，他無法代表答覆，但希望「整包還沒送出來之前，盡快召開協商機制」。（編輯：林興盟）1140210