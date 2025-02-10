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總統邀五院會商 座位安排藏巧思盼促五合一團結

2025/2/10 19:52
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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統賴清德今天召集五院院長會商國政，總統府安排「晴廳」休息、按憲法安排座位與發言，乃至贈送紅花響杯禮盒等均具巧思。對於外界「五打一」說法，總統府副秘書長張惇涵強調，現場氣氛和諧，「不是五打一，是五合一」。

賴總統今天下午召集五院院長至總統會商國政，張惇涵傍晚在會後記者會指出，會商現場氣氛和諧，五院依照憲法以行政、立法、考試、司法、監察順序發言，各自針對預算遭刪減、凍結後，對院務推動的影響發表兩、三輪看法，「不是五打一，是五合一」。

鑑於五院均為憲政機關，今天的會商包括贈禮、座位安排等均具巧思。黨政人士表示，五院正副院長抵達總統府後先至「晴廳」休息，再一起從晴廳出發到大禮堂，此為重申「五院國政會商」初衷是以「團結」為核心出發，盼透過溝通增進院際協調合作。

黨政人士解釋，「晴廳」前身為總統會客室，2005年經網友票選正式命名「台灣晴廳」。「晴廳」一來象徵希望台灣永遠晴空萬里、順風揚帆、國泰民安；二來，「晴」與「情」、「擎」兩字讀音相同，也有期許台灣「團結和諧，重情重義，國家安和樂利」用意。

至於閉門會商的座位安排，黨政人士說明，賴總統坐在圓桌正中間，代表以總統中立身分協調五院事宜，圓桌前方由右至左，依序為行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞；座位安排是依「憲法」第五章到第九章的章名安排，分別為「行政、立法、司法、考試、監察」。

黨政人士指出，座位安排依照憲法章程排序，呼應賴總統的3大原則，第一，重申總統為民主憲政守護者的身分，肩負依循憲法、守護憲政體制職責；第二，座位要能對應憲法，強調合法合憲為最高原則；第三，重申憲法明訂「五權分立」，五權應分工合作、相互尊重與制衡，以維持憲政秩序、為人民謀求最大福祉、推動國家穩健前進。

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在閉門會商的發言過程，黨政人士提到，五院院長發言順序則與座位安排原則一致，各院院長發言不限時間、不限次數，目的是為讓五院間溝通談話不會淪為形式，都能真正開誠布公、暢所欲言，確實具體促進院際調解、理解、尊重，進而達到五院團結合作的目標。

在贈禮部分，黨政人士強調，賴總統贈送「花開富貴 五福臨門」紅花響杯禮盒送給五院院長，象徵「五權分立、五院合作，五院團結」意涵；另特地準備「花開富貴 相輔相成」紅花響杯2入組禮盒，於會後送給五院其他代表，藉此勉勵大家相互輔佐，增進雙向溝通。（編輯：張若瑤）1140210

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