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韓國瑜盼喊停罷免 賴總統引佛經：菩薩畏因眾生畏果

2025/2/10 19:21（2/10 19:58 更新）
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因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統賴清德（左）依據憲法第44條規定賦予之職權，10日召集五院在總統府會商國政，會前賴總統贈禮給立法院長韓國瑜（右）。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統賴清德（左）依據憲法第44條規定賦予之職權，10日召集五院在總統府會商國政，會前賴總統贈禮給立法院長韓國瑜（右）。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
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（中央社記者楊堯茹台北10日電）立法院長韓國瑜盼總統賴清德呼籲停止大罷免。總統府副秘書長張惇涵今天表示，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應，五院會商就是要解決「因」，並表達很樂意與韓國瑜、立法院副院長江啟臣私下多溝通。

朝野爭議不斷，總統賴清德今天下午召集五院在總統府會商國政，總統府會後舉行記者會，總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵以及總統府發言人郭雅慧出席。

被問及立法院長韓國瑜希望賴總統呼籲各方停止大罷免，張惇涵表示，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應，而立法院副院長江啟臣也說「解鈴還須繫鈴人」，大家今天齊聚一堂就是要解決「因」。

對此，韓國瑜認為，這個「因」應該是指114年度中央政府總預算案，他會本於職權，跟朝野黨團協商。

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張惇涵也說，賴總統會中也特別提到，他在立法院12年，各黨團幹部都有各自風格，韓國瑜特別辛苦，相信韓國瑜為人處世的態度與高度，一定可以解決此問題。

張惇涵強調，韓國瑜與江啟臣今天願意接受賴總統邀請共商國政，就是一個很好的證明；總統也表達很樂意與韓國瑜、江啟臣私下多溝通，增進彼此理解，來促進更多團結。（編輯：林興盟）1140210

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