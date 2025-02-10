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韓國瑜盼政院不提總預算覆議、總統呼籲停止大罷免

2025/2/10 18:24（2/10 19:58 更新）
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總統賴清德（左）10日下午召集五院在總統府會商國政，贈禮前與立法院長韓國瑜（右）握手致意。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
總統賴清德（左）10日下午召集五院在總統府會商國政，贈禮前與立法院長韓國瑜（右）握手致意。中央社記者翁睿坤攝 114年2月10日
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（中央社記者王承中台北10日電）總統賴清德今天召集五院院長在總統府會商國政。立法院長韓國瑜會後表示，他承諾本週末前送出總預算案審查報告，並召集朝野黨團協商，解決各院預算被刪減的狀態，並呼籲行政院不要對總預算案提出覆議，也希望賴總統呼籲各方停止大罷免。

朝野爭議不斷，總統賴清德今天下午召集五院院長在總統府會商國政，韓國瑜、立法院副院長江啟臣約在下午5時10分回到立法院，並發表簡短的談話。

韓國瑜表示，賴總統希望未來台灣內外有任何重大事情，可以充分利用五院間互相監督、協助、討論的平台，善加應用，面對所有台灣內外重大問題。賴總統再三強調這是重要平台，今天邁出第一步，他也很榮幸跟江啟臣受邀表達意見，傾聽其他院對立院的寶貴意見。

韓國瑜指出，行政院、司法院、監察院、考試院非常關切114年度中央政府總預算案審查情形，他也承諾本週末之前，會送出立法院到行政院，關於114年度中央政府總預算案的審查報告。

韓國瑜表示，各院也提到，希望預算不要影響正常推動政務，他也承諾會把寶貴意見，特別是監察院，因為預算被凍結最嚴重。他特別承諾，會把各院的意見帶回來立院，跟朝野黨團協商，看是否有辦法找出其他方式，解決預算被刪減的狀態。

韓國瑜指出，他也再次要呼籲行政院，不要對114年度中央政府總預算案提出覆議，因為從來沒有發生總預算案的覆議案，如果屆時覆議案沒有通過，會加劇行政院、立法院的衝突。在不提覆議案之下，能否找到一條可行的路，這是將來他，以及立法院朝野黨團要共同努力的。

韓國瑜表示，他也向賴總統表達，希望賴總統以民進黨主席身分，呼籲各方停止惡性大罷免的政治活動跟訴求，因為一年之前才選上立委，現在又面臨罷免，且區域立委以過半得票當選，罷免卻只要25%的選票，這樣的結構是否合理，且加劇台灣內部社會的衝突。

韓國瑜指出，仇恨式動員對台灣社會絕對不是好事情。展望今年及未來，一定有很多挑戰，甚至很多暴風雨還有待面臨、解決，所以他希望賴總統停止大罷免。

韓國瑜指出，賴總統則引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」，希望因、果間，能夠得到合理的解決，賴總統相信「因」解決了，大罷免案也能夠慢慢的雲淡風輕、消退。他認為這個「因」，應該是指114年度中央政府總預算案，他會本於職權，跟朝野黨團協商。

江啟臣則表示，他本人也在罷免的名單上，但今天還是有出席，他認為他跟韓國瑜都是理性包容的，一切以國家人民至上。

江啟臣指出，立院三黨不過半的新情勢，各政黨間的攻防、競爭是民主的常態，但在攻防競爭中，難免會有擦槍走火，引發社會關心、關切，但只要一切以民為本，以國家至上，朝野之間、各院之間，沒有什麼不能談的。

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江啟臣表示，今天賴總統召集，基於憲政運作，他在韓國瑜帶領下出席，跟各院進行對話，希望會中提到的問題，能夠很誠懇的對話、溝通，尤其行政院跟立院間的對話溝通有其必要，更重要是朝野之間、各政黨領袖是否能用理性務實的態度，一切以人民為本、國家至上，解決當前在國內政治上所面臨的問題，才有可能共同面對國際上的挑戰。

江啟臣指出，韓國瑜在會中也充分表達治標治本，很多是治標的問題，恐怕也必須要治本，所以大家必須開誠布公，好好面對當前面臨到的國內政治問題。（編輯：蘇龍麒）1140210

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