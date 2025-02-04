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反制大罷免 朱立倫籲全民站出來捍衛民主

2025/2/4 11:47（2/4 12:01 更新）
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國民黨主席朱立倫（左3）4日出席台北市黨部新春團拜。面對大罷免，朱立倫呼籲全民站出來捍衛民主。（國民黨文傳會提供） 中央社記者王承中傳真 114年2月4日
國民黨主席朱立倫（左3）4日出席台北市黨部新春團拜。面對大罷免，朱立倫呼籲全民站出來捍衛民主。（國民黨文傳會提供） 中央社記者王承中傳真 114年2月4日
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（中央社記者王承中台北4日電）國民黨主席朱立倫今天表示，他一再呼籲要尊重民主政治，民進黨卻不斷希望用惡罷翻轉政局，非常惡質且傷害民主，他呼籲全民站出來捍衛民主，國民黨一定團結一致，從中央到地方全力支持黨籍立委。

許多罷免國民黨立委的團體3日到中選會送交第一階段罷免提議書。中選會3日表示，共收到20案罷免案送件，其中19案為立委罷免案，1案為縣市長罷免案。

朱立倫今天上午出席台北市黨部新春團拜前受訪表示，他一再呼籲要尊重民主政治，不要用惡罷方式，而民進黨卻不斷用這樣的方式，希望能夠翻轉政局，這樣的行為非常惡質且傷害民主。

中國福建、上海旅遊踩線團日前已向台灣提出來台考察申請。陸委會主委邱垂正表示，兩岸觀光是公權力事項，難以透過民間取代，希望盡速透過觀光小兩會溝通、安排相關事宜，讓兩岸旅遊事務能順利進行。

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朱立倫表示，兩岸觀光是民生議題，他再次請民進黨要考量台灣所有觀光業者的需求跟民生需求，不要太多的政治考量，不要再造成兩岸對立。總統賴清德就任後一直在鬥、搞對立，他希望兩岸要對話交流，呼籲執政黨不要說一套做一套。

媒體詢問，藝人徐熙媛赴日旅遊因流感併發肺炎過世，網路傳出因為在野黨聯手刪除政府採購疫苗的預算，才導致流感越來越嚴重。朱立倫指出，再次請這些網友多一點人性，少一點政治，如果只為了政治不斷說謊、惡意攻擊，對往生者非常不敬，非常沒有人性。（編輯：謝佳珍）1140204

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