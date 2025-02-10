五院會商國政 考試院長提總預算與退撫基金永續

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（中央社記者高華謙台北10日電）總統賴清德今天召集五院國政會商，考試院長周弘憲於會中表示，114年度總預算通案刪減項目影響業務推動。此外，立法院三讀通過警察人員人事條例修法影響退撫基金財務，期盼各院持續溝通，為公務員退撫制度永續一起努力。

總統賴清德今天召集五院國政會商，考試院長周弘憲及副院長許舒翔與會。考試院透過新聞稿轉述，周弘憲於會中表示，國家考試和文官體制都由考試院負責，但絕大部分用人機關和公務人員都在行政院轄下，因此兩院有必要強化溝通協調。他上任後已盤點需與行政院共同努力的議題及法案，感謝行政院長卓榮泰已允諾近日將會面交換意見，期盼兩院合作，一起精進國家考試並健全文官體制。

針對114年度總預算審議，周弘憲說明，考試院及所屬被刪減或凍結的情形雖不像其他院嚴重，但通案刪減項目也對業務造成影響。以國家文官學院為例，通案刪減造成考試錄取人員基礎訓練及升官等訓練經費短絀。

周弘憲指出，若以縮短訓練期間或減少調訓比例因應，除將影響學習成果與工作品質，也損及文官陞遷權益。期盼未來立法院審議總預算案時，能讓各機關有充分說明機會，避免影響正常運行。

就公務人員退撫相關法案部分，周弘憲解釋，面對退撫基金收支長期嚴重失衡，無論前總統馬英九或蔡英文時代，政府都曾經提出年金改革方案，顯示年金改革是各政黨執政後重要政策。

周弘憲強調，日前立法院三讀通過警察人員人事條例修正草案，單獨提高警察人員退休所得替代率，除影響基金財務，也形成參加基金者所繳費率相同、所得替代率卻不同的不平等現象；若另修法讓其他公務人員比照提高，又勢必對政府財政負擔及基金財務產生更大衝擊。

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周弘憲談及，退撫基金永續是考試院核心職權，若缺少穩定財源，局部或全面提高退休所得替代率都將擴大基金財務缺口，未來由政府編預算撥補也將加重年輕世代潛在負擔。期盼各院間能持續溝通協調，為公務人員退撫制度永續、公平、合理努力。

周弘憲也提到，感謝總統建構五院溝通橋梁，促進院際協調合作，考試院所負責的國家考試和文官體制，與各院運作密切相關，隨時歡迎就相關議題交換意見，共同努力。（編輯：張若瑤）1140210