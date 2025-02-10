加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
首頁 / 政治

五院會商國政 考試院長提總預算與退撫基金永續

2025/2/10 19:11（2/10 19:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
考試院長周弘憲。（中央社檔案照片）
考試院長周弘憲。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北10日電）總統賴清德今天召集五院國政會商，考試院長周弘憲於會中表示，114年度總預算通案刪減項目影響業務推動。此外，立法院三讀通過警察人員人事條例修法影響退撫基金財務，期盼各院持續溝通，為公務員退撫制度永續一起努力。

總統賴清德今天召集五院國政會商，考試院長周弘憲及副院長許舒翔與會。考試院透過新聞稿轉述，周弘憲於會中表示，國家考試和文官體制都由考試院負責，但絕大部分用人機關和公務人員都在行政院轄下，因此兩院有必要強化溝通協調。他上任後已盤點需與行政院共同努力的議題及法案，感謝行政院長卓榮泰已允諾近日將會面交換意見，期盼兩院合作，一起精進國家考試並健全文官體制。

針對114年度總預算審議，周弘憲說明，考試院及所屬被刪減或凍結的情形雖不像其他院嚴重，但通案刪減項目也對業務造成影響。以國家文官學院為例，通案刪減造成考試錄取人員基礎訓練及升官等訓練經費短絀。

周弘憲指出，若以縮短訓練期間或減少調訓比例因應，除將影響學習成果與工作品質，也損及文官陞遷權益。期盼未來立法院審議總預算案時，能讓各機關有充分說明機會，避免影響正常運行。

就公務人員退撫相關法案部分，周弘憲解釋，面對退撫基金收支長期嚴重失衡，無論前總統馬英九或蔡英文時代，政府都曾經提出年金改革方案，顯示年金改革是各政黨執政後重要政策。

周弘憲強調，日前立法院三讀通過警察人員人事條例修正草案，單獨提高警察人員退休所得替代率，除影響基金財務，也形成參加基金者所繳費率相同、所得替代率卻不同的不平等現象；若另修法讓其他公務人員比照提高，又勢必對政府財政負擔及基金財務產生更大衝擊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周弘憲談及，退撫基金永續是考試院核心職權，若缺少穩定財源，局部或全面提高退休所得替代率都將擴大基金財務缺口，未來由政府編預算撥補也將加重年輕世代潛在負擔。期盼各院間能持續溝通協調，為公務人員退撫制度永續、公平、合理努力。

周弘憲也提到，感謝總統建構五院溝通橋梁，促進院際協調合作，考試院所負責的國家考試和文官體制，與各院運作密切相關，隨時歡迎就相關議題交換意見，共同努力。（編輯：張若瑤）1140210

延伸閱讀
召集五院會商 賴總統：五院就像五根手指 併攏才有力量五院會商國政獲3共識 將建立溝通平台與合作機制韓國瑜盼政院不提總預算覆議、總統呼籲停止大罷免考試院：公務員勳獎章獎勵金提高 在職就發放韓國瑜盼總預算不提覆議 賴總統請行政立法協調
周弘憲
賴總統監誓 周弘憲馬永成鄧家基等人完成宣誓周弘憲召開首次院會 決定典試委員長以利試務舉行
賴清德
總統邀五院會商 座位安排藏巧思盼促五合一團結總統邀五院會商 民眾黨：朝野和解非一場會議就能成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：